Care sunt acuzațiile

În postarea inițială, femeia susține faptul că: „Acest bărbat agresează femei pe strada pori. Rușine, nu ești mai bărbat dacă lovești o femeie”.

De asemenea, susține că bărbatul a venit la ea și a agresat-o.

„Totuși este un bărbat care a avut acest instinct de a lovi o fată. De ce nu s-a comportat ca un bărbat civilizat să sune la poliție și să lase poliția să facă treaba. Și-a făcut el singur legea lui!!! Oare unde a învățat? Oare cum își tratează soția?”, a spus aceasta.

Conform Știri de Cluj, în videoclipul postat nu se vede nicio lovitură, iar sunetul videoclipului a fost oprit. De asemenea, bărbatul care a fost surprins în filmare neagă faptul că ar fi agresat pe cineva.

„Nu v-a agresat nimeni, stăteați precum cocalarele pe marginea drumului, în mașină, cu manelele în blană. Vi s-a atras atenția de cel puțin trei oameni. Pe viitor chemăm poliția. Nu mai sunteți în mahala, ci într-o comunitate, deci purtați-vă ca atare”, a spus acesta.

Conflict legat de muzica tare

Discuția s-a centrat pe volumul muzicii ascultate în mașină. Bărbatul a afirmat: „Also nu v-o lovit nimeni, v-o atras atenția mulți oameni să opriți manelele, de pe zi, până seara târziu”.

Femeia a insistat asupra presupusei agresiuni: „Acel instinct de a lovi nu e justificare. De ce nu a sunat la poliție?”

Dezbateri despre comportamentul în comunitate

Bărbatul a subliniat importanța respectului față de comunitate: „Pe viitor chemăm poliția dacă nu se respectă liniștea. Nu mai sunteți în mahala, ci într-o comunitate, deci purtați-vă ca atare”.

Lipsa confirmării oficiale

Știri de Cluj menționează că poliția nu a fost sesizată public până în prezent, iar conflictul rămâne în atenția comunității locale, în special pe tema comportamentului cetățenesc și al modului de rezolvare a disputelor în public.

