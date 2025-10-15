Care sunt acuzațiile

În postarea inițială, femeia susține faptul că: „Acest bărbat agresează femei pe strada pori. Rușine, nu ești mai bărbat dacă lovești o femeie”.

De asemenea, susține că bărbatul a venit la ea și a agresat-o.

„Totuși este un bărbat care a avut acest instinct de a lovi o fată. De ce nu s-a comportat ca un bărbat civilizat să sune la poliție și să lase poliția să facă treaba. Și-a făcut el singur legea lui!!! Oare unde a învățat? Oare cum își tratează soția?”, a spus aceasta.

Conform Știri de Cluj, în videoclipul postat nu se vede nicio lovitură, iar sunetul videoclipului a fost oprit. De asemenea, bărbatul care a fost surprins în filmare neagă faptul că ar fi agresat pe cineva. 

„Nu v-a agresat nimeni, stăteați precum cocalarele pe marginea drumului, în mașină, cu manelele în blană. Vi s-a atras atenția de cel puțin trei oameni. Pe viitor chemăm poliția. Nu mai sunteți în mahala, ci într-o comunitate, deci purtați-vă ca atare”, a spus acesta.

Conflict legat de muzica tare

Discuția s-a centrat pe volumul muzicii ascultate în mașină. Bărbatul a afirmat: „Also nu v-o lovit nimeni, v-o atras atenția mulți oameni să opriți manelele, de pe zi, până seara târziu”.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Femeia a insistat asupra presupusei agresiuni: „Acel instinct de a lovi nu e justificare. De ce nu a sunat la poliție?”

Dezbateri despre comportamentul în comunitate

Bărbatul a subliniat importanța respectului față de comunitate: „Pe viitor chemăm poliția dacă nu se respectă liniștea. Nu mai sunteți în mahala, ci într-o comunitate, deci purtați-vă ca atare”.

Lipsa confirmării oficiale

Știri de Cluj menționează că poliția nu a fost sesizată public până în prezent, iar conflictul rămâne în atenția comunității locale, în special pe tema comportamentului cetățenesc și al modului de rezolvare a disputelor în public.

Tot în Cluj, o IT-istă a atacat-o pe amanta viitorului ei soț și a împins-o pe scări. Victima a avut nevoie de aproape trei luni de îngrijiri medicale, dar în cele din urmă cele două femei s-au împăcat, după ce agresoarea i-a plătit 9.000 de euro despăgubire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Acum, au apărut și primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă. Toată lumea a așteptat o reacție din partea tatălui copiilor, însă nu și ce a urmat
Viva.ro
Acum, au apărut și primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă. Toată lumea a așteptat o reacție din partea tatălui copiilor, însă nu și ce a urmat
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.RO
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Știri România 16:22
Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia de controlul ANPC
Știri România 16:09
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia de controlul ANPC
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva

Monden

Andreea Ibacka, situație amuzantă când a mers să îl ia de la grădiniță pe fiul Tiago: „Cum intru pe poartă îmi fuge în întâmpinare tare preocupat”
Stiri Mondene 16:51
Andreea Ibacka, situație amuzantă când a mers să îl ia de la grădiniță pe fiul Tiago: „Cum intru pe poartă îmi fuge în întâmpinare tare preocupat”
Natalia Mateuț, detalii despre întâlnirea dintre familia ei și iubit: „Nu dau teste omului”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:24
Natalia Mateuț, detalii despre întâlnirea dintre familia ei și iubit: „Nu dau teste omului”
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
ObservatorNews.ro
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.ro
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Parteneri
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mediafax.ro
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
KanalD.ro
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor

Politic

Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
Analiză
Politică 16:00
Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
Fanatik.ro
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
Spotmedia.ro
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”