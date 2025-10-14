De la gelozie la dosar penal

Potrivit anchetatorilor, totul a început la 16 septembrie 2024, cu niște amenințări, după ce inculpata ar fi descoperit că viitorul ei soț a avut o relație cu victima.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 8 octombrie 2024, într-o sală de fitness din Cluj-Napoca unde cele două s-au întâlnit, conflictul a escaladat. Tânăra a sărit la bătaie, i-a aplicat rivalei mai multe lovituri în cap și față, apoi a împins-o pe scările interioare.

Căderea a fost violentă, iar victima a ajuns la spital cu leziuni care au necesitat între 75 și 80 de zile de îngrijiri medicale. Procurorii au încadrat faptele la loviri sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Agresiunea de la sala de fitness a fost surprinsă de camerele de supraveghere și a provocat panică printre cei aflați acolo la antrenament.

A plecat în vacanță în Tenerife, în timp ce era sub control judiciar

În vara acestui an, deși se afla sub control judiciar, femeia a cerut și a primit permisiunea instanței de a pleca într-o vacanță de o săptămână în Tenerife, Spania. Cererea a fost motivată prin faptul că era ziua de naștere a mamei sale, iar familia achitase deja cazarea.

Avocata inculpatei a arătat în fața instanței că femeia a respectat toate obligațiile impuse și nu a încercat niciodată să fugă de proces. Procurorul nu s-a opus, apreciind că cererea este „justificată și rezonabilă”.

„Reprezentanta Ministerului Public nu se opune solicitării inculpatei. Este o perioadă în care, de regulă, oamenii își iau concedii, iar aceasta și-a respectat până acum toate obligațiile impuse”, se arată în motivarea instanței citată de Clujenii.ro.

S-au împăcat pentru 9.000 de euro

După luni de anchetă și audieri, femeile au ajuns la o înțelegere. Victima și-a retras plângerea, primind în schimb 9.000 de euro.

„Prin violențele exercitate, inculpata a provocat tulburarea ordinii și liniștii publice”, se arată în hotărârea instanței.

În aceste condiții, instanța a condamnat agresoarea doar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dispunând o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare.





