„Am crezut că am făcut ceva greșit, dar a fost un miracol”

Shatyra Streeter, mamă singură din Wilmington, lucra de doar o lună ca angajată sezonieră la Burlington când a fost chemată în biroul managerului. Primul gând a fost că ar putea avea probleme. În schimb, a aflat că un străin îi plătise soldul de 110 dolari pentru hainele și încălțămintea cumpărate pentru fiica ei de 3 ani.

La început, spune că i-a fost greu să creadă. Apoi, bucuria a venit dintr-odată. „A fost o adevărată binecuvântare. Un miracol de Crăciun”, a spus femeia pentru sursa citată.

Aproape 50 de datorii, plătite într-o singură zi

Shatyra nu a fost singura. În aceeași zi, bărbatul anonim a achitat aproximativ 50 de conturi layaway, adică cumpărături plătite în rate, atât pentru clienți, cât și pentru câțiva angajați ai magazinului.

Valoarea totală a gestului a ajuns la aproximativ 8.000 de dolari. După ce a terminat, bărbatul a refuzat orice formă de recunoaștere și a părăsit magazinul discret, alături de fiul său adolescent.

„Sunt foarte norocos. Nu am nevoie de nimic în plus în viața mea, dar sunt mulți oameni care au nevoie”, a mărturisit el, sub protecția anonimatului.

O tradiție începută de mama lui, acum 25 de ani

Gestul nu este unul izolat. Bărbatul spune că face acest lucru de aproximativ 25 de ani, continuând o tradiție începută de mama sa, care a murit în urmă cu nouă ani. Totul a început într-un Crăciun, într-un mall din Claymont. Mama lui a decis, din impuls, să achite datoria unei persoane necunoscute.

„Casiera a sunat clienta și i-a spus: «Aveți un înger de Crăciun care v-a plătit cumpărăturile»”, își amintește el.

Din acel moment, gestul a devenit un obicei anual, dus mai departe de fiul ei, mai întâi împreună, apoi singur. Și în fiecare an, suma pe care o cheltuiește crește.

O lecție transmisă mai departe fiului său

În ultimii ani, bărbatul, poreclit „Îngerul Crăciunului”, își ia cu el fiul adolescent, elev și jucător de fotbal, pentru a-l învăța ce înseamnă generozitatea.

„Când vine Crăciunul, știe ce trebuie să facem”, spune tatăl, care recunoaște, cu umor, că uneori îi este teamă să se uite la extrasul de cont după aceste gesturi.

Devin Riley, managerul magazinului Burlington, îl cunoștea deja pe bărbat din anii trecuți. Când l-a văzut intrând, a știut exact ce avea să urmeze. L-a condus în spatele magazinului, acolo unde sunt păstrate pungile cu plățile în rate. Bărbatul a ales, de obicei, cumpărăturile care conțineau jucării și articole pentru copii.

„Era o datorie de doar 38 de dolari. Persoana aceea nu avea nici măcar atât”, povestește Riley pentru Delaware Online.

Moș Crăciun există! În fiecare dintre noi

După plecarea bărbatului, managerul a început să sune fiecare client pentru a-l anunța că datoria i-a fost achitată. Mulți au plâns la telefon și au spus că nu știau cum ar fi reușit să plătească. Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât printre beneficiari s-au numărat și angajați ai magazinului.

„Erau atât de fericiți. A fost o bucurie adevărată să fac aceste apeluri”, spune Riley.

Bărbatul a refuzat să lase datele sale pentru ca gestul să fie raportat sediului companiei. Spune că nu are nevoie de recunoaștere.

„Nu există nimeni în lume care trebuie să știe că fac asta, în afară de fiul meu. Și de mama mea. E ca și cum cineva s-ar uita de sus la mine și s-ar asigura că fac lucrurile corect”, spune el.

Pentru zecile de familii din Delaware, acest Crăciun va rămâne unul special. Pentru bărbatul care a ales să rămână anonim a fost doar un alt mod de a duce mai departe o promisiune făcută, cu ani în urmă, mamei sale.

