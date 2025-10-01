Bărbatul de 46 de ani a trimis 8 kilograme de canabis din Spania în România

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic internațional și intern de droguri de risc. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, suspectul ar fi introdus în țară aproximativ 8 kilograme de canabis din Spania în iulie 2025. Drogurile au fost transportate prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Operațiunea a fost coordonată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul Antidrog, în colaborare cu procurorii DIICOT. Suspectul a fost reținut pe 30 septembrie 2025.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 46 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.

Din probele administrate a reieșit că, în luna iulie 2025, persoana în cauză ar fi procurat și introdus pe teritoriul țării, din Spania, prin intermediul serviciilor de curierat ale unei societăți de transport internațional, aproximativ 8 kilograme de canabis (drog de risc)”, se arată în comunicat.

Ce au descoperit polițiștii în momentul în care au percheziționat casa bărbatului

În urma percheziției efectuate la locuința bărbatului, autoritățile au descoperit aproape 900 de grame de canabis, 12 grame de ciuperci halucinogene și 80 de pastile. Toate aceste substanțe erau destinate comercializării, potrivit anchetatorilor.

„Pe parcursul percheziției efectuate, în locuința acestuia, au fost descoperite și ridicate substanțe interzise constând în aproximativ 900 de grame de canabis, 12 grame de ciuperci halucinogene și 80 de comprimate care conțin alprazolam (drog de risc), destinate comercializării”, se mai arată în comunicat.

Un caz similar a avut loc și la Galați, acolo unde un bărbat a trimis 50 de kilograme de canabis într-o valiză în România din Spania. Bărbatul s-a folosit de serviciile unei firme internaționale de curierat.

Unde ar fi urmat să vândă bărbatul drogurile găsite de polițiști

Potrivit anchetatorilor, drogurile pe care bărbatul le-ar fi adus din Spania prin intermediul firmei internaționale de curierat ar fi fost destinate comercializării, în special în cluburi de noapte și în școli.

„Din datele deținute, drogurile erau destinate distribuirii în cluburile de noapte, la petreceri private și în zonele unităților de învățământ”, au mai transmis autoritățile.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a bărbatului suspectat de trafic de droguri

În cursul zilei de marți, 30 septembrie, procurorii au dispus reținerea bărbatului, iar miercuri magistrații au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„La data de 30 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea persoanei de 46 de ani.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.

