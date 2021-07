„Eram cu băiețelul meu, mergeam spre stația de autobuz. Am trecut pe lângă parc și l-am văzut pe bărbat că îi ridica fetiței fusta. După câțiva pași m-am întors, să văd ce fac, nu mi se părea un comportament normal. În acel moment, fetița, care are, cred, maximum 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare și în zona intimă. M-am dus lângă ei și am strigat; „Ce faceți acolo?”. Mi-a răspuns că fetița își face nevoile! Mi-am scos telefonul, eram efectiv șocată. Am apucat să îi fac poze. A urcat pe moped cu copilul și a plecat. Am sunat la 112 și am chemat poliția”, a declarat femeia care a surprins situația.

Am început, efectiv, să urlu „Pedofilul, pedofilul, opriți-l!”. Nu a reacționat, însă, nimeni. Am sunat la 112, mi s-a făcut legătura la Poliție, apoi am mers la Secția 2 să le arăt și fotografiile. Martor al incidentului:

Potrivit reprezentanțiilor IPJ Cluj, în urma sesizării la numărul unic de urgență, la nivelul municipiului s-au constituit echipaje de polițiști în vederea depistării bărbatului. Acesta a fost identificat după aproximativ 10 minute, dar fără fetiță.

Copilul a fost găsit la domiciliu, alături de reprezentanții legali.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție. Sunt efectuate cercetări privind comiterea infracțiunii de agresiune sexuală.

