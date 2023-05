Agresorul a folosit un piton ca armă în timpul unei lupte bizare, la Toronto (Canada), după cum arată imaginile filmate de martori și distribuite pe rețelele sociale.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 10 mai. Avila, care poartă șapcă, lovește cu reptila un bărbat care îi atrăsese atenția că sperie trecătorii

Un vehicul al poliției a oprit lângă cei doi și ofițerii au întrerupt bătaia. Agresorul a aruncat șarpele și s-a întins la pământ.

Toronto Video Of Year Contender ( man beats man with SNAKE)



Yes, you read that right, buddy is attacking another man in Toronto @ Dundas and Manning, it is believed with a snake….peak Toronto.#Toronto pic.twitter.com/Mo9UFjf5OR