Evenimentul ceresc a fost vizibil, mai întâi, pe coasta de vest a Mexicului, începând cu ora 18.07 GMT (21.07, ora României). Traiectoria a traversat apoi 15 state americane, din Texas până în Maine, și s-a încheiat în estul Canadei.

A fost momentul când luna s-a poziţionat perfect între Pământ şi Soare, iar preț de câteva minute a adus întuneric în zonele unde a traversat America de Nord.

Astfel, milioane de oameni de toate vârstele au admirat fenomenul de pe străzi, alții din zgârie-nori. Mulți și-au adus și animalele de companie să vadă și ele eclipsa, protejați de ochelari speciali.

Eclipsele totale de Soare au loc la fiecare 18 luni, dar sunt adesea în zone nepopulate sau îndepărtate, în timp ce aceasta a trecut peste mai multe orașe mari din trei țări, notează BBC.

Ever seen a total solar #eclipse from space? Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz

The total solar #eclipse is now sweeping across Indianapolis.



This is the first time in more than 800 years that the city is experiencing this celestial event! pic.twitter.com/jZuKx4nUAb