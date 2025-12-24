Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, apelul de urgență la 112 a fost înregistrat în seara zilei de 23 decembrie 2025.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că incendiul s-a extins după ce bărbatul a dat foc locuinței. Acesta a părăsit locul faptei imediat după incident.

Miercuri dimineață, în jurul orei 10.20, autorul a fost prins de o patrulă de poliție în localitatea Poiana Codrului, relatează News.ro.

El a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru audieri, iar ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor și motivației exacte ale acestui act grav.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

