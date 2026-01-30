Conform ISU Buzău, la fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), o șenilată UTV ARGO, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru asistență și salvare (ASAS), relatează publicația locală Pro Brăila.

„Intervenția a avut loc într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat, la aproximativ 4 km de releele de la Istrița. În ciuda condițiilor dificile, pompierii au depus eforturi susținute pentru a ajunge la victimă și a o evacua în siguranță”, au precizat reprezentanții ISU.

Se pare că bărbatul, aflat la vânătoare, avea arma încărcată și a alunecat, provocându-și rana. Autoritățile investighează circumstanțele exacte ale accidentului.

După acordarea primului ajutor, victima a fost transferată către elicopterul SMURD București pentru transport către o unitate medicală de specialitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE