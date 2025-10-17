„Sunt persoană cu handicap grav locomotor și de aproape 3 ani și fără o mână. Cu toate acestea, continui să muncesc la finalizarea propriei locuințe, să mă întrețin singur. Nu stau prin cârciumi, nu cerșesc în fața bisericilor sau pe stradă, vreau să muncesc, însă am și eu limite, atunci când numai pot, strig după ajutor!”, a declarat Alexandru Vasile.

Bărbatul a fost diagnosticat cu arterită obliterantă, o boală care afectează circulația sângelui și poate duce la amputări. Această afecțiune i-a schimbat viața, dar nu i-a frânt spiritul. Cu o determinare rară, Alexandru își continuă munca, înfruntând zilnic durerea și dificultățile.

„Această boală nemiloasă (Arterita obliteranta) avansează și la mâna rămasă, singurul meu sprijin… VĂ ROG! VĂ CER AJUTORUL! Știu că Bunul Dumnezeu lucrează prin oameni care pot ajuta”, a adăugat el, conform Știri de Cluj.

