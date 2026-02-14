Mahmood D., un cetățean afgan condamnat la șapte ani și nouă luni de închisoare pentru trei violuri, vătămare corporală și tentativă de constrângere, a fost eliberat recent din închisoare în urma unei erori judiciare, relatează publicația germană NTV.

Instanța superioară din Berlin a decis eliberarea sa pe motiv de încălcare a procedurilor legale, după ce avocatul său a depus o contestație pe baza întârzierii în redactarea și comunicarea sentinței.

Faptele pentru care Mahmood D. a fost condamnat sunt grave. Conform instanței, acesta și-a lovit partenera, a amenințat-o cu un fier de călcat încins și a constrâns-o să întrețină relații intime. Aceste abuzuri au dus la tentativa de suicid a victimei.

Deși bărbatul trebuia să rămână în arest preventiv din cauza pericolului de fugă și de influențare a martorilor, acesta a fost eliberat, iar fosta parteneră trăiește acum într-un loc secret, sub protecția poliției.

Potrivit relatărilor din presă, judecătorul responsabil de redactarea sentinței ar suferi de o „dependență” care i-ar fi afectat capacitatea de a-și îndeplini sarcinile.

Deși surse din sistemul juridic din Berlin ar fi fost conștiente de problemele sale, el a continuat să conducă o secție penală majoră până la acest incident grav. Reprezentanții tribunalului au calificat incidentul drept un „caz izolat” de „eroare umană”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE