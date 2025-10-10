Vineri, reprezentanții Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au anunţat faptul că bărbatul care conducea ambaracțiunea de agrement implicată în accident a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Acesta este soldat gradat profesionist, iar în momentul producerii accidentului se afla în timpul liber.

„La data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul a plecat din portul Sulina, conducând o ambarcaţiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispoziţiile regulamentelor de navigaţie şi măsurile de prevedere specifice acestei activităţi, iar în jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord şi epava „Turgut S.”, în contextul vremii nefavorabile şi al valurilor mari, ambarcaţiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”, au anunţat procurorii.

El este acuzat că a primit la bordul ambarcaţiunii pasageri peste numărul maxim permis de norme, că a plecat din Portul Sulina fără a ţine cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viaţa pasagerilor.

Acesta mai este acuzat că „a pătruns cu ambarcaţiunea în zona apelor mării teritoriale, golful Musura, deşi aceasta făcea parte dintr-o categorie care îi permitea navigarea doar pe căile navigabile interioare”.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

În acest context, dosarul a fost înaintat, spre soluţionare, Tribunalului Militar Bucureşti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Știri România 17:01
Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Exclusiv
Știri România 17:00
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
ObservatorNews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax.ro
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
KanalD.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită