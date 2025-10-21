Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus, luni, reţinerea a doi bărbaţi, suspectaţi de comiterea infracţiunii de omor pe raza localităţii Ciacova. Cei doi bărbați urmează să fie prezentaț, marți, judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Tragedia a avut loc în noaptea de 18 spre 19 octombrie 2025, în timp ce se aflau în locuinţa victimei, din oraşul Ciacova, județul Timiș. Aici se pare că, în urma unei petreceri stropite cu alcool, a izbucnit un scandal.

„Cei doi inculpaţi, în urma unui conflict spontan ivit între unul dintre ei şi persoana vătămată, au agresat-o fizic pe aceasta din urmă, prin lovirea repetată cu pumnii şi picioarele în zona toracelui şi a capului. Iniţial au agresat persoana vătămată într-o încăpere, după care, fiind inconştientă, au târât-o în altă cameră, unde au continuat să o lovească în mod repetat cu pumnii şi picioarele”, au transmis, luni seară, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Pentru a șterge urmele crimei, suspecții au acoperit victima cu haine şi i-au dat foc.

„Ulterior, au părăsit locuinţa, închizând uşa încăperii în care se afla persoana vătămată, fără a se putea stabili la acest moment dacă persoana vătămată era în viaţă în momentul incendierii. Potrivit raportului medico-legal de necropsie, decesul a survenit ca urmare a politraumatismului, soldat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic cu fracturi de stern şi costale multiple”, au precizat procurorii.

