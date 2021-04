Oficialii din Elizabeth City au pus în aplicare un mandat de percheziție, a declarat șeriful din districtul Pasquotank, Tommy Wooten, miercuri, 21 aprilie, fără să ofere detalii despre cum a fost ucis Andrew Brown junior.

Incidentul este acum cercetat de autorități. Ofițerul care a tras a tras este în concediu până la o nouă notificare, a explicat Wooten.

Imagini de pe camerele de corp ale echipajului care a intervenit nu au fost încă vizionate.

Things are very tense here in Elizabeth City. Lots of emotions. Deputies were serving a search warrant. @WAVY_News pic.twitter.com/JITfoWYuT7 — Jason Marks (@jasonmarkswavy) April 21, 2021

Procurorul de caz a promis o anchetă aprofundată.

Câteva zeci de persoane s-au adunat să protesteze contra metodelor poliției chiar în fața Consiliului Municipal. „Fără dreptate, fără pace”, a fost scandarea care s-a auzit cel mai des.

„Vrem să știm de ce. Vrem să știm exact ce s-a întâmplat. Și vrem să știm cinea făcut-o”, a spus Lydia Brown, bunica lui Andrew.

Marți după-amiază, înainte de verdictul în cazul George Floyd, un ofițer de poliție din Ohio a împușcat mortal o tânără de culoare de 16 ani care, conform înregistrărilor video, era înarmată cu un cuțit.

Doar în ultimul an, 243 de cetățeni afro-americani au fost împușcați de poliție în SUA, potrivit unei baze de date Washington Post.

Foto: captură WTKR

Citeşte şi:

Peste 1.000 de persoane arestate în Rusia, la manifestațiile pentru eliberarea lui Navalnîi

Polițiștii locali din Timișoara au găsit patru dintre cei șase bărbați suspectați că au participat la crima dintre migranți

Un jandarm a fost reținut și un altul este cercetat în dosarul morții bărbatului din Pitești, trântit la pământ de forțele de ordine

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Fata Stelei Popescu, făcută praf de cine nu se aștepta. Ce se întâmplă după ce a luat moștenirea de 1 milion de euro

Observatornews.ro A fost prins criminalul Elenei, românca ucisă cu sălbăticie în Italia: "Ce s-a întâmplat este de neimaginat!"

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2021. Gemenii simt nevoia să oprească furtuna propriilor gânduri și propriei minți

Știrileprotv.ro Un bărbat este acuzat că nu s-a prezentat la lucru timp de 15 ani, deși era plătit de spitalul unde lucra. Ce sumă a încasat

Telekomsport Gimnasta a şocat ţara. Şi-a omorât nou-născutul după ce l-a aruncat la gunoi. Explicaţia e inumană: primele informaţii

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)