După incident, acesta a părăsit locul accidentului și, rănit fiind, a cerut ajutorul unui prieten pentru a chema ambulanța.

În fața medicilor și a polițiștilor, a inventat o poveste, pretinzând că a căzut de pe acoperișul casei. A fost transportat la spital și internat pentru tratament.

„La externare, în urma administrării probatoriului, la data de 1 septembrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Bacău”, au precizat polițiștii.

Cercetările au arătat că acesta avea permisul suspendat, nu deținea categoria necesară pentru motocicletă și, în plus, se afla sub măsura arestului la domiciliu.

Testele au indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele biologice efectuate ulterior au confirmat prezența unei substanțe psihoactive.

