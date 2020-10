Leonard Shoulders se afla lângă o stație de autobuz din Bronx când betonul de sub el s-a rupt, iar el a căzut într-o groapă adâncă de aproape 5 metri, unde a rămas blocat timp de aproximativ 30 de minute.

”Șobolanii se plimbau pe el și nu se putea mișca”, a spus fratele său, Greg White, pentru CBS New York. ”Nu a vrut să strige pentru că îi era teamă că îi vor intra șobolanii în gură”.

Pompierii au fost chemați la fața locului. Momentul în care bărbatul de 33 de ani a căzut în groapă a fost surprins de o cameră de supraveghere.

New surveillance video show a man falling into a Bronx sidewalk when the concrete gives out under him. @CBSNewYork https://t.co/EpAkee5xlr pic.twitter.com/vGUp3qVW73