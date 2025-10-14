O descoperire șocantă după 15 ani de tăcere

Rămășițele lui Antonio F., un zidar pensionar născut în 1936, au fost găsite sâmbătă, 11 octombrie, în apartamentul său din cartierul La Fuensanta, Valencia. Bărbatul fusese văzut ultima dată în 2010 de vecinii din blocul cu șase etaje de pe strada Luis Fenollet.

Vecinii au crezut că Antonio s-a mutat într-un azil de bătrâni, însă adevărul era cu totul altul. În urma inundațiilor recente cauzate de ciclonul Alice, apa a început să se infiltreze în locuința unei femei de 81 de ani care stătea la parter, iar pompierii chemați la fața locului au descoperit ceva ce nimeni nu mai văzuse vreodată.

Potrivit agenției meteorologice AEMET, în provincia Valencia s-au înregistrat 15,4 centimetri de precipitații în doar 24 de ore, provocând inundații masive.

Apartamentul, un adevărat coșmar

Când pompierii au reușit să intre în apartamentul de la etajul șase folosind o scară montată pe un vehicul înalt, zeci de porumbei au zburat în toate direcțiile.

„Zeci de porumbei au ieșit pe balcon imediat ce pompierii au pus piciorul acolo”, a declarat un martor pentru ziarul Las Provincias.

În interior, echipele de intervenție au găsit o scenă cutremurătoare: excremente, porumbei morți și până la 60 de centimetri de nisip adus de vânt și apă. Din cauza infiltrațiilor, apa se scurgea pe pereți și prin tavan, iar mirosul era insuportabil.

Din bătrân nu mai rămăsese nimic

Pompierii au descoperit rămășițele scheletice ale lui Antonio în dormitor. Ulterior, echipa criminalistică a găsit și alte oase în sufragerie, cel mai probabil aduse acolo de porumbei.

„Locul era într-o stare foarte proastă. Ultima dată când l-am văzut pe proprietar a fost în 2010. Poliția mi-a spus că nu mai rămăsese mare lucru din corpul lui și că era practic un schelet”, a povestit un vecin pentru Las Provincias.

Ancheta a fost preluată de Unitatea de Omucideri a Poliției Naționale, însă autoritățile nu suspectează o crimă. Ușa locuinței era încuiată din interior cu un zăvor glisant, iar toate indiciile arată că bărbatul a murit singur, în propria casă.

Cum de nu a observat nimeni dispariția lui Antonio

Antonio se despărțise de soția sa și nu mai avea legături cu cei doi fii ai săi. Vecinii spun că nu s-au îngrijorat deoarece plățile pentru chirie și facturi continuau să fie făcute regulat. Pensia îi era virată lunar în cont, iar banii erau retrași automat pentru utilități.

Scrisorile primite la cutia poștală erau aruncate sau preluate de administratorul clădirii, astfel că nimeni nu a realizat că bărbatul dispăruse de fapt.

Regiunea Valencia a fost grav afectată de ciclonul Alice, iar autoritățile mențin în continuare alerta portocalie pentru ploi și inundații.

