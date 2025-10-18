O farfurie uriașă, cu 10 cârnați, 16 felii de pâine prăjită și 6 ouă

Clientul, cunoscut pe TikTok ca @JjDaLion, a fost primul care a reușit să mănânce integral un mic dejun uriaș servit la cafeneaua Peggies Kitchen, un loc faimos pentru porțiile sale exagerate.

Provocarea consta într-un platou masiv ce conținea 10 cârnați, mai multe felii de bacon, ciuperci, roșii, fasole, budincă neagră, opt cartofi prăjiți și 16 felii de pâine prăjită, la care, la final, s-au adăugat și șase ouă. Un membru al personalului i-a spus lui JJ că până atunci 20 de persoane încercaseră, dar niciuna nu reușise să termine totul, ceea ce l-a făcut și mai hotărât.

„Accept o provocare de mic dejun neînvinsă”, a scris el în descrierea videoclipului postat pe TikTok, înainte de a întreba dacă cineva a ajuns vreodată aproape de final.

Doar 30 de minute și o cană întreagă de ceai de băut

Regulile provocării erau simple, dar dure: tot micul dejun trebuia mâncat în maximum 30 de minute, iar la final concurentul trebuia să bea și un ceainic întreg de ceai.

„Asta e tot?!” a exclamat JJ când a aflat cât timp are. Angajatul i-a oferit o motivație în plus: dacă termină totul, va primi 100 de lire și un desert gratuit.

A terminat totul în mai puțin de 14 minute

Spre surprinderea tuturor, JJ a reușit să învingă farfuria „de neterminat” în 13 minute și 56 de secunde, adică mai puțin de jumătate din timpul alocat. A mâncat totul și a băut ceaiul, iar la final a acceptat și prăjitura oferită de personal, pe care a terminat-o integral.

„Întotdeauna e loc și pentru desert”, a glumit el după terminarea provocării.

Angajații de la Peggies Kitchen au recunoscut că vor trebui să creeze o nouă provocare, acum că cineva a reușit să o ducă la capăt.

Bărbatul este un creator popular pe TikTok cunoscut pentru provocările sale extreme legate de mâncare, în care doboară recorduri personale și virale. Cu un stil energic și spectaculos, el postează clipuri în care consumă cantități impresionante de burgeri, pizza, dulciuri sau mâncăruri picante, atrăgând milioane de vizualizări. Fie că e vorba de 10 cheeseburgeri în 5 minute sau de cele mai iuți aripioare din lume, @JjDaLion transformă fiecare masă într-un spectacol urmărit de o comunitate în continuă creștere.

