Când Matt Goodman avea doar 15 ani, tatăl său a murit de cancer, relatează Boston 25 News. Înainte de a deceda, tatăl lui Matt i-a lăsat surorii sale mai mari o bancnotă de 10 dolari, bani pe care i-a spus să-i dea fratelui său când împlinește 21 de ani pentru a-și cumpăra prima bere.

Fiul a folosit cei 10 dolari pentru a cumpăra o halbă din berea preferată a tatălui său.

almost 6 years ago before my dad passed he gave my sister this 10$ bill to give to me on my 21st birthday so he could buy me my first beer, cheers pops havin this one for you! pic.twitter.com/oaIulpEJTc