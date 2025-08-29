Copilul a fost ucis în bătaie, mama a ascuns adevărul

Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături. Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen.

Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică față de partener.

Situația s-a agravat

Astăzi, suspectul a amenințat că se va arunca de la balcon cu al doilea copil. Negociatorii Poliției au intervenit și au salvat copilul.

În prezent, bărbatul se află încă în apartament, unde ține sechestrată o rudă. Forțele de ordine continuă să acționeze la fața locului.

Acest caz tragic evidențiază importanța prevenirii și raportării abuzurilor domestice. Autoritățile îndeamnă victimele să ceară ajutor și să nu ascundă astfel de situații din teamă.

Amănunte ale cazului șocant din Otopeni

La data de 23.08.2025, Politia Ilfov a fost sesizata de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință. Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă.

La data de 25 august 2025, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului.

În seara de 28 august 2025, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului.

Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni, unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință.

Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de 1 an și a amenințat că se va arunca de la etaj, astfel că o echipă de negociatori din cadrul SAS a intervenit la fața locului.

Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament, de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști.

În acest moment, la fața locului se află o echipă de polițiști, coordonată de conducerea IPJ Ilfov.

