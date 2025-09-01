Incidentul a avut loc sâmbătă, 30 august, în urma unui control de rutină. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au fost opriți de ofițerii Brigăzii Rețelelor Franciliene (BRF) la coborârea dintr-un TGV venit din Lyon.

Gare de Lyon, una dintre cele 6 gări majore ale Parisului, este tranzitată de aproximativ 90.000.000 de pasageri în fiecare an

Unul dintre bărbați avea ascunsă în lenjeria intimă „o șosetă plină cu bijuterii”. Printre obiectele găsite în șosetă, „un colier evaluat la 5 milioane de euro, cercei de peste 2 milioane de euro, un inel de 1 milion de euro, plus un ceas Rolex”.

În bagajele celor 2 au fost găsite și alte bijuterii și ceasuri de lux. Per total, circa 10 milioane de euro!

Inițial, cei doi au fost reținuți la secția de poliție din arondismentul 11. După evaluarea prejudiciului, cazul a fost preluat de Brigade de Répression du Banditisme (BRB), care se ocupă de furturi ce depășesc 50.000 de euro.

Cei doi bărbați de naționalitate tunisiană erau deja cunoscuți autorităților. În bagajele lor a fost găsit și un polizor unghiular.

Valoarea exactă a prejudiciului urmează să fie confirmată sau reevaluată în cadrul anchetei.

