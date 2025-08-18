Cu toate acestea, suspectul a reușit să fugă de la fața locului pe jos. Poliția presupune că bărbatul a scăpat nevătămat sau cu răni ușoare, datorită vitezei reduse. Incidentul a provocat pagube de aproximativ 1.500 de euro camionului.

Autoritățile caută în prezent suspectul. Conform Tag24, acțiunea periculoasă a avut loc în apropierea localității Grossneuhausen, în direcția Kölleda.

Poliția investighează cazul și solicită informații de la potențiali martori pentru a identifica și prinde făptașul care a pus în pericol siguranța traficului rutier.

Conform investigațiilor anterioare, pietonul care a fugit ar putea fi o persoană cunoscută poliției, care a atras deja atenția de mai multe ori pentru acțiuni similare, a precizat poliția.

Tot în Germania, în urma unui control al camioanelor pe autostrada A10, poliția a identificat un șofer român care a ignorat săptămâni la rând timpii de condus. În loc să conducă maximum nouă ore pe zi, el a condus peste 24 de ore, fără întrerupere.



Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!