Cum a fost sancționat bărbatul

Polițiștii au controlat un cetățean ucrainean de 62 de ani, care a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile URSS. Conform legislației în vigoare, un astfel de document nu permite conducerea vehiculelor, deoarece Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice nu este parte la Convenția de la Viena privind regulile de circulație rutieră.

Cazul a fost transmis poliției, iar cetățeanului i se va întocmi un dosar pentru a fi sancționat în instanță.

Nu este primul caz de acest fel

Acest caz de la Malhowice nu este singurul. În Gdynia, polițiștii au avut parte de o „surpriză” similară.

Marți, 11 ianuarie, în jurul orei 21.30, polițiștii din Gdynia au oprit pentru control un șofer de Audi care depășise viteza legală cu 33 km/h. Procedura ar fi trebuit să fie simplă: amendă și continuarea călătoriei. Totuși, verificarea documentelor a arătat că situația era mult mai serioasă.

Șoferul, un cetățean ucrainean de 53 de ani, prezentase un permis de conducere care nu mai era valid. Documentul, emis în perioada URSS, pierduse valabilitatea de aproape 25 de ani. Astfel, bărbatul nu avea dreptul legal de a conduce în Polonia. Permisul „roșu” data din vremurile Uniunii Sovietice.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Poliția a informat că șoferul a primit o amendă de 800 PLN (160 de euro) pentru depășirea vitezei. Însă nu s-a terminat aici: a fost întocmit un dosar pentru instanță, care va decide sancțiunile suplimentare.

De asemenea, vă prezentăm cum arăta permisul de conducere în vremea comunismului.