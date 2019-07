UPDATE 13.40: Bărbatul de 33 de ani din Timiş, care a omorât în bătaie o persoană şi a rănit alte cinci în oraşul Făget şi într-o localitate învecinată, a fost reţinut, joi, urmând să fie prezentat judecătorilor Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea mai multor infracţiuni, între care cea de omor.

UPDATE 09.30: Potrivit unor surse din spital, citate de Antena 3, medicii ar fi identificat trei tipuri de droguri în sângele lui Ionel Boldea. De altfel, Ionel Boldea a recunoscut în fața polițiștilor că a consumat droguri.

Criminalul a fost prins în localitatea Bichigi, județul Timiș

După mai bine de 12 ore de căutari, politiștii au reușit să îl prindă pe Florin Ionel Boldea, barbatul care a ucis un om și a lasat-o pe soția acestuia într-o balta de sânge la Făget, după care a rănit si alte persoane, care au fost transportate la spital. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş au anunţat că suspectul a fost depistat în localitatea Bichigi, învecinată cu Făget, unde a ajuns cu o a doua maşină furată, potrivit Opinia Timișoarei.

Atunci când a fost imobilizat de polițiști, bărbatul a făcut declarații șocante. „Am niște bani în buzunarul din spate. Eu vreau să vă fac munca cât mai ușoară. Dacă știți ce se întâmplă în lumea asta”, le-a spus Boldea polițiștilor.

Când a fost întrebat de ce a comis asasisatul, a susținut „din cauza unei icoane dintr-o cameră. Mă duceam acasă să fac un duș. Am stat până acum într-un pom. Mașina este a lui Ionuț, a unui prieten care a lăsat-o la Povergia, care a pescuit fraudulos. Icoana de argint m-a scos afară din casă la 6 dimineața și m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om”, potrivit Pressalert.ro.

Boldea a susținut că are la el 580 lei, trei mere în buzunar și un pahar. ”Acum merg la pușcărie 10 ani. Când fugeam după icoană, icoana efectiv m-a luat după ea”, a susținut acesta. Bărbatul a fost reținut și dus la audieri.



Ionel Boldea a mai avut antecedente. În 2015, el a mai bătut un om, dar a scăpat doar cu o amendă. Boldea era barman la un bar, iar victima un client! Ionel Boldea e născut pe 22 martie 1987, a terminat doar 10 clase și e de meserie fochist și barman!

Miercuri, în Făget, Ionel Boldea a atacat din senin șase persoane. Prima victimă, un bărbat, a murit, iar soția lui este în stare gravă!

Victimele din Făget erau soț și soție și merseseră cu bicicletele în parc ca să facă sport. Criminalul are 33 de ani și este din comuna Bichigi, de lângă Făget. Agresorul a fugit cu bicicleta, a furat o mașină dintr-un sat vecin și a dispărut. Incidentul s-a petrecut miercurim, în jurul orei 8.00, când polițiștii au fost anunțați că o persoană ar fi fost rănită în urma unui scandal, iar în momentul în care au ajuns la fața locului au descoperit o persoană decedată și o alta rănită grav. Agresorul a fi fugit din Făget cu o bicicletă și a ajuns până în localitatea timișeană Temerești.

