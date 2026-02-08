Vladimir Alexeiev a fost împușcat vineri într-un bloc din Moscova, anchetatorii confirmând că a fost vizat de mai multe focuri de armă. Potrivit presei ruse, după atac, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că ar fi orchestrat atacul pentru a afecta negocierile de pace dintre cele două state. Ucraina a respins acuzațiile, negând orice implicare.

Liubomir Korba, s-a născut în regiunea Ternopol din Ucraina și ar fi acționat conform instrucțiunilor serviciilor speciale ucrainene când a sosit la Moscova în decembrie pentru a comite atacul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații, Svetlana Petrenko.

„S-a stabilit că Korba a sosit la Moscova la sfârșitul lunii decembrie, conform instrucțiunilor serviciilor speciale ucrainene pentru a comite atacul terorist”, a spus ea, citată de Tass.

Potrivit lui Petrenko, atacatorul a zburat din Rusia în Emiratele Arabe Unite la câteva ore după atentatul la viața locotenentului general Vladimir Alekseev. El a fost reținut în Dubai și extrădat în Rusia.

