Generalul Alekseev a fost transportat de urgență la spital, iar autoritățile au lansat o operațiune de capturare a atacatorului.

Generalul rus, împușcat în spate

„Ucigașul îl aștepta astăzi pe generalul-locotenent al Ministerului rus al Apărării lângă o clădire rezidențială de pe șoseaua Volokolamskoe”, transmite canalul de la Telegram SHOT.

Comitetul de Investigații din Rusia, responsabil de cele mai sensibile anchete, a deschis o investigație în cazul atacului asupra generalului.

Potrivit postului de televiziune RT, un instrument de propagandă al regimului de la Moscova, generalul Alekseev se află în stare gravă. Oameni apropiați lui au declarat că atacatorul l-a împușcat în spate.

Vladimir Alekseev, coordonatorul atacului cu Noviciok

Născut în 1961 în regiunea ucraineană Vinița, Vladimir Alekseev a absolvit o școală militară din Reazan și a intrat în structurile armatei ruse după destrămarea Uniunii Sovietice.

Generalul Alekseev deține, din 2011 încoace, postul de prim-adjunt al șefului serviciului secret militar GRU, funcție din care a coordonat „activitățile cibernetice malițioase” în timpul alagerilor prezidențiale americane din 2016, atacul cu Noviciok comis în martie 2018 în Marea Britanie și companiile de mercenari implicate în războiul împotriva Ucrainei.

Din cauza acestor activități rău-intenționate, el a fost plasat pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei și Uniunii Europene.

Kremlinul îl consideră însă un erou al Federației Ruse, titlu acordat în 2017, după implicarea în alegerile prezidențiale din Statele Unite încheiate cu prima victorie a lui Donald Trump.

Ucraina nu a revendicat tentativa de asasinare de la Moscova

Ucraina, care a luat la țintă și a ucis generali ruși chiar la Moscova, nu a comentat deocamdată tentativa de asasinare a șefului spionilor din GRU.

Cel mai recent caz de generalul rus ucis la Moscova este cel al lui Fanil Sarvarov, șeful Departamentului de instruire operațională din cadrul Statului Major General al armate ruse. Generalul Sarvarov a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană comis pe 22 decembrie 2025.

