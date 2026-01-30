„Vreau să rămân liber. Nu vreau să-mi pierd timpul uitându-mă la aplicații, e-mailuri sau jucând jocuri pe telefon. Avem o linie telefonică fixă pentru rezervări, iar asta e suficient”, explică Hervé. Restaurantul său, cunoscut pentru atmosfera caldă și mâncărurile tradiționale, oferă clienților o experiență autentică, de la fripturi de vită și cârnați rougail, până la vin roșu inclus în meniu.

Un detaliu care atrage atenția în acest local este masa comună, destinată celor care iau masa singuri. „Am pierdut șirul întâlnirilor minunate care au dus uneori la căsătorie!”, povestește amuzat proprietarul.

Decizia lui Hervé de a trăi fără telefon mobil nu este doar un moft. „Am simțit că lucrurile ar putea scăpa de sub control. Telefoanele mobile ar trebui să conecteze oamenii, dar, în realitate, îi izolează într-o lume proprie”, spune el. Această filozofie se reflectă și în localul său, unde un dicționar Larousse din 1994 și o enciclopedie Le Grand Atlas stau la dispoziția clienților curioși. Sistemul de plată? Un caiet, un pix și un calculator clasic.

Echipa restaurantului, formată din fiica sa, Inès, și angajatul Pierre-Alexandre Cremoux, are uneori provocări cu clienții care își petrec timpul concentrați pe ecrane. „Uneori, din cauza telefoanelor mobile de pe masă, nu mai rămâne loc să pun vasele”, spune Hervé. „Vin și le spun că le mulțumesc pentru suporturile grozave, apoi clienții și le strâng repede.”

Francezul e aproape iritat de ceea ce aduc smartphone-urile în viețile oamenilor: „Când unii vorbesc despre ecologie și își folosesc constant telefoanele pentru a pune întrebări, ca să nu mai vorbim de inteligența artificială, cred că nu își dau seama de impactul acțiunilor lor. Nici măcar nu mai încercăm să ne gândim cinci minute, doar atingem ecranele. Am un singur lucru de spus: folosiți-vă creierul! În primul rând, nu poluează și în al doilea rând, vă exersează memoria.”

Deși nu are un telefon mobil, Hervé susține: „Știu totul.” Cu toate acestea, recunoaște că viața fără telefon vine cu dificultăți, mai ales în fața birocrației moderne. „Fie că este vorba de un bilet de tren, o programare la medic sau reînnoirea actelor de identitate, mereu trebuie să explic că nu am telefon mobil.” Cu toate acestea, nu se lasă descurajat. „Ce lege mă împiedică să am o viață socială normală fără un telefon mobil?”

Hervé își petrece marea parte a timpului în restaurantul care va sărbători patru decenii de existență în 2027. „Încă nu vreau un telefon mobil, dar mă tem că va trebui să-mi iau unul într-o zi”, spune el cu resemnare. Până atunci, clientul care dorește să ia masa la Le Hâvre trebuie să sune la telefonul fix al restaurantului pentru a-și face o rezervare.

Restaurantul Le Hâvre, situat la 4 rue de l’Hermitage, este deschis de luni până vineri pentru prânz. Povestea lui Hervé Poitral, relatată de Ouest France, continuă să inspire prin simplitate și refuzul de a ceda în fața tendințelor tehnologice.