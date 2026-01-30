O încercare de fuziune între Honda și Nissan a eșuat anul trecut, când al doilea și al treilea producător auto din Japonia au abandonat negocierile.

Însă preluarea Mazda Motor de către Suzuki Motor ar fi o mișcare inteligentă, conform sursei citate.

Decăderea japoneză

Înregistrările de autovehicule în Japonia sunt în scădere de aproximativ un sfert de secol. Este puțin probabil ca această tendință să se inverseze: populația țării a scăzut în fiecare an începând cu 2009.

Deși Toyota și celelalte grupuri au fost printre primii producători auto care s-au globalizat prin exporturi către Europa și America, acest model se află în dificultate.

Livrările au atins nivelul maxim în urmă cu aproape 20 de ani; în 2024, acestea erau cu o treime mai mici decât în 2008. Acestea continuă să scadă, odată cu producția companiilor japoneze din străinătate, iar marjele sunt, de asemenea, în scădere, pe fondul concurenței și al războaielor comerciale.

Marja medie înainte de impozitare pentru cei șapte mari producători auto din Japonia a fost mai mică de 5% în 2025, comparativ cu 8,4% în 2023, arată datele Visible Alpha.

Furnizorii deja sunt afectați

Producătorii auto în declin au un efect de domino: vânzările au scăzut la mai mulți furnizori importanți de piese, inclusiv producătorii de componente Koito Manufacturing, Jtekt și Rohm, ale căror marje nete vor atinge cel mult aproximativ 3% în acest an financiar, potrivit Visible Alpha.

Jucătorii mai mici din lanțul de aprovizionare ar putea să se confrunte cu o criză dacă depind excesiv de un client, așa cum a fost Marelli, care a depus anul trecut cerere de faliment.

Vânzări mai mici

Mazda simbolizează aceste probleme. Vânzările stagnează, veniturile scăzând cu 6,5% în cele șase luni până la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce vânzările totale au scăzut cu 3,3% până la 609.000 de vehicule.

În total, compania vinde cam 1,3 milioane de mașini pe an.

Grupul se așteaptă să raporteze o pierdere netă de 3 milioane de dolari pentru întregul an.

Dacă problemele sale se agravează, acestea vor fi transferate către o rețea de furnizori locali grupați în jurul sediului central din Hiroshima, creând noi bătăi de cap.

Suzuki, concentrată pe India

Suzuki, între timp, se află într-o poziție mai bună datorită concentrării sale pe piața indiană – în mare parte închisă rivalilor chinezi – și lipsei de expunere pe piața americană și a taxelor sale.

Grupul ar putea obține o anumită valoare dacă ar cumpăra Mazda.

Vânzările previzionate ale celor doi producători pentru anul curent s-ar ridica la aproximativ 4,5 milioane de vehicule, ceea ce ar face ca entitatea combinată ipotetică să devină al doilea producător de automobile din Japonia, cu economii de scară mult îmbunătățite.

Mazda nu a anunțat că se vinde

Mazda a trecut prin momente dificile și înainte.

Compania nu a dat semne că ar dori să vândă și nu a răspuns la e-mailurile Reuters în care i se cerea să comenteze această idee. Dar dacă nu se schimbă nimic, drumul în solitar pare anevoios. Multe dintre problemele care stau la baza rezultatelor slabe din ultima perioadă sunt în afara controlului Mazda.

Dublă problemă

Administrația președintelui Donald Trump a crescut de șase ori, până la 15%, tariful aplicat vehiculelor fabricate în Japonia, în timp ce taxa pentru mașinile fabricate în Mexic este acum stabilită la 25%.

Aceste două țări sunt însă cele mai mari centre de producție ale Mazda, în timp ce SUA este cea mai mare piață unică a Mazda, reprezentând 435.000 din 1,3 milioane de vânzări în ultimul an financiar.

Liniile de producție din Statele Unite au produs doar aproximativ 114.000 de unități în aceeași perioadă.

Amenințarea chineză

Între timp, rivalii chinezi domină piața lor internă. Cota de piață a mărcilor străine a scăzut la 30% în primele 11 luni ale anului 2025, mai puțin de jumătate din 64% pe care au înregistrat-o în 2020, potrivit consultanței Automobility.

Vânzările proprii ale Mazda au scăzut la 65.000 în 2025, cu aproape 70% mai puțin decât cele 210.000 înregistrate în întregul an 2020.

Mazda cedează teren și concurenței chineze în alte părți. Vânzările mărcii au scăzut cu 23% pe șase piețe- cheie din Asia de Sud-Est în 2024 față de anul precedent, potrivit PwC, în timp ce vânzările BYD au crescut cu 62%.

De altfel, producătorii chinezi pun presiune și pe cei europeni, lansându-se pe Bătrânul Continent și aducând modele ieftine. În ultimii ani, tot mai mulți s-au lansat în Europa, pe lângă BYD sosind și Geely, Chery, în timp ce marca britanică MG – deținută de concernul chinez SAIC – este deja prezentă. Iar în curând vor inta în scenă și alți giganți chinezi, respectiv Changan, Dongfeng și Hongqi.

Toată lumea suferă

Și concurenții săi suferă în aceeași măsură, vânzările Toyota, Honda, Nissan și Suzuki fiind în scădere, în timp ce Mitsubishi a înregistrat o evoluție constantă.

Grupul cu sediul în Hiroshima este deosebit de vulnerabil la concurența chineză, deoarece a dezvoltat lent un portofoliu de mașini electrice pure.

Mazda nu este însă împovărată de datorii. Și are 1,6 miliarde de dolari în conturi, deși această sumă a scăzut cu un miliard de dolari în cele șase luni până la sfârșitul lunii septembrie.

Acest lucru lasă mai puține resurse pentru investiții în tehnologii noi cruciale, cum ar fi bateriile și asistența la conducere, de care va avea nevoie pentru a concura cu nou-veniții din China și din alte țări.

Toyota are acțiuni la Mazda

Are, în schimb, un partener puternic în Toyota, care deține o participație de 5% la Mazda.

Toyota deține și 4,94% din Suzuki, dar și 20% din Subaru.

Cel mai mare producător de automobile din lume a rezistat mai bine decât majoritatea la nenumăratele provocări ale industriei și ar putea, în teorie, să-și ajute partenerul de lungă durată prin creșterea participației sale.

Cu toate acestea, acest lucru ar fi în contradicție cu eforturile Japoniei de a reduce participațiile încrucișate între companii, cât și cu strategia președintelui Akio Toyoda, care s-a opus extinderii amprentei deja masive a Toyota în domeniul producției. Toyota preconizează că va vinde peste 10 milioane de mașini în acest an.

Însă Toyota preferă parteneriate pentru proiecte specifice, cum ar fi colaborarea pe termen lung a celor două companii în domeniul motoarelor.

Suzuki a depășit Nissan

Și aici intervine în scenă Suzuki. O preluare ar permite companiei în valoare de 28 de miliarde de dolari să devină mai puternică.

Concentrându-se pe India și alte piețe mai puțin vulnerabile la rivalii chinezi, cât și la războaiele comerciale, aceasta a reușit să continue să urmeze modelul de export al Japoniei, depășind Nissan și devenind al treilea cel mai mare producător japonez din țară.

Suzuki este singurul dintre cei șapte jucători japonezi a căror marjă înainte de impozitare este mai mare decât acum trei ani. Cu aproximativ 11%, depășește atât liderul industriei, Toyota, cât și estimările pentru o marjă de 1,6% ale Mazda.

Cu o poziție netă de peste 1 miliard de dolari și un numerar total de aproape 6 miliarde de dolari, pe hârtie are puterea de a cumpăra un grup mai mic, cum ar fi Mazda, de a face o ofertă integrală în acțiuni sau de a utiliza o combinație de numerar și acțiuni.

Să presupunem că Suzuki ar oferi cu 20% peste prețul de piață al acțiunilor Mazda. Acest lucru ar evalua constructorul nipon la aproximativ 4,5 miliarde de dolari, după luarea în calcul a poziției sale de numerar.

Atractivă pentru intrarea Suzuki în SUA

Controlul riguros al costurilor de către Suzuki ar putea ajuta Mazda să atingă reducerile țintite de cheltuieli.

O creștere proporțională a previziunilor pentru profitul Mazda în anul care se încheie în martie 2027 ar aduce un rezultat net de 700 de milioane de dolari. Acest lucru ar echivala cu un randament al capitalului investit de aproximativ 15%, față de costul mediu al capitalului Mazda de 4,4%.

Mazda are sens și din punct de vedere strategic pentru Suzuki. Pe lângă economiile de scară, ar contribui la diversificarea piețelor și a portofoliului Suzuki.

În prezent, marca depinde de India pentru aproximativ jumătate din vânzările sale și nu are o bază semnificativă în SUA. Deși acest lucru a fost o binecuvântare în ultimul an, având în vedere tarifele impuse de Trump, în viitor, cea mai mare economie a lumii ar putea fi o zonă atractivă pentru expansiune, valorificând rețeaua de vânzări Mazda și capacitatea modestă de producție locală.

Vehiculele mai premium ale acesteia din urmă ar adăuga varietate opțiunilor accesibile ale Suzuki.

Tehnologii bune

Tehnologia Mazda, cum ar fi motorul rotativ Wankel, care se potrivește hibrizilor cu autonomie extinsă din ce în ce mai populari, care încarcă bateriile prin intermediul unui motor pe benzină, este, de asemenea, atractivă.

Este adevărat, istoria sugerează că orice asociere între producătorii auto renumiți din Japonia va fi greu de realizat.

Culturile corporative distincte și mândria enormă a mărcilor istorice pentru propria inginerie și branduri complică integrarea.

Tranzacția dintre Honda și Nissan a căzut după ce cele două companii s-au ciocnit în privința termenilor și a planului de redresare.

Parteneriatul cu Maruti

Cu toate acestea, Suzuki a dovedit că este mai mult decât capabilă să colaboreze constructiv cu companii incredibil de diferite. Un exemplu remarcabil este parteneriatul său de peste 40 de ani cu Maruti în India.

Astăzi, cota Maruti Suzuki este de 40% în India, iar investitorii rămân încrezători.

De asemenea, compania a colaborat îndeaproape și cu alți parteneri, de la giganții Toyota și Volkswagen până la Mazda, cu care a oferit vehicule cu siglă comună – modele fabricate de Suzuki, vândute sub marca Mazda.