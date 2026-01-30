Cele trei insule din Spania considerate un „paradis ascuns”

Insulele Cíes, un paradis ascuns în Spania, așteaptă să fie descoperite. Situate la doar 45 de minute de orașul Vigo, în nord-vestul Spaniei, aceste insule rămân aproape necunoscute printre turiști, conform Express.com.

Arhipelagul este format din trei insule principale: Monteagudo, Do Faro și San Martiño. Cele trei insule stâncoase îmbină peisajele de vis de la munte cu plajele superbe cu nisip auriu. Aici, turiștii nu vor găsi nici orașe moderne și nici stațiuni aglomerate, ci doar un loc magic prin simplitate care ar tăia răsuflarea oricui.

Cea mai bună plajă din lume se află pe o insulă aproape necunoscută

Monteagudo și Do Faro sunt conectate prin plaja Rodas, o întindere de nisip alb de 1.200 de metri, acompaniată de o lagună pe o parte și oceanul pe cealaltă.

Această plajă a fost desemnată cea mai bună din lume de către The Guardian, care afirmă: „Porecla lor – Maldivele sau Seychelles-ul Spaniei – oferă o imagine clară a ceea ce vă puteți aștepta: plaje albe superbe, ape turcoaz… cu alte cuvinte, un paradis neatins”.

Cele trei insule spectaculoase din Spania au accesul limitat la 1.800 de turiști pe zi

Departe de resorturile turistice aglomerate, insulele sunt aproape nelocuite, având doar câteva restaurante și un mic supermarket.

Vizitatorii sunt atrași de natura neatinsă, plajele liniștite și traseele de drumeție care străbat insulele. În timpul sezonului înalt, între Paște și septembrie, accesul este limitat la 1.800 de persoane pe zi, iar permisele sunt necesare. Totuși, în ciuda restricțiilor, rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații din Spania.

În afara sezonului, numărul vizitatorilor este restrâns la 450 pe zi. Pentru cei care doresc să rămână mai mult de o zi, Camping Islas Cíes oferă o experiență autentică, cu corturi preinstalate, paturi confortabile și o priveliște spectaculoasă către lagună.

Facilitățile sunt simple, incluzând un snack bar, dușuri calde și un club pentru copii cu activități distractive. De asemenea, se pot organiza sesiuni de snorkeling și caiac pentru a explora mai bine împrejurimile.

Care sunt cele mai populare activități pe cele trei insule comparate cu Maldive

Activitățile populare includ drumețiile pe traseele ușor accesibile și scufundările, pentru care sunt necesare permise speciale. Insulele fac parte din Parcul Național Islas Atlánticas, ceea ce garantează protecția faunei și a florei locale. Cu toate acestea, insula San Martiño, cea mai sudică dintre cele trei, poate fi accesată doar cu o ambarcațiune privată, care necesită și ea un permis special.

Pentru cei care caută liniștea și frumusețea naturii, Insulele Cíes sunt o destinație ideală. Express.com descrie acest loc ca fiind „un colț de paradis cu plaje albe și ape cristaline”.