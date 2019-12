De Răzvan Mihalașcu,

Incidentul șocant a avut loc sâmbătă dimineață în localitatea Plenița din județul Dolj. Cristinel Constantin Gae a ars de vie o pensionară de 83 de ani, sub privirile îngrozite ale vecinilor alertați țipetele de ajutor ale unei femei. Oamenii spun că nu au putut interveni deoarece totul a avut loc foarte repede, notează Adevărul.

Bărbatul este acuzat că a luat niște benzină, a aruncat-o pe bătrână și apoi i-a dat foc. Localnicii au sunat la 112, însă polițiștii sosiți la fața locului au găsit-o pe femeie carbonizată.

„Atunci când a incendiat-o pe bătrână striga «Mori, vrăjitoareo!». Am înţeles că o acuza pe vecină că din cauza vrăjilor ei, mama lui ar fi murit. Cele două femei erau prietene bune. Toată ziua se vizitau. E cumplit ce s-a întâmplat. Era un om liniştit, retras, locuia doar cu mama lui şi niciodată nu a creat probleme în comună. Deodată a înnebunit”, a povestit unul dintre vecini, conform sursei citate.

Mai mult, oamenii legii au descoperit în casa bărbatului trupul neînsuflețit al mamei lui Gae.

Constantin Gae (43 de ani) nu a opus rezistență în momentul în care a fost încătușat de polițiști.

„Era normal s-o omor. Era vrăjitoare. Am salvat viitorul omenirii. Pe mama n-am omorât-o. Cum s-o omor pe mama?”, le-a spus Gae anchetatorilor.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar duminică va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

