Bărbatul din Neamț care și-a înjunghiat soția și socrii e căutat de Poliție

Echipaje de polițiști și mascați îl caută pe bărbat cu ajutorul unui câine de urmă, conform observator.tv. Răducu Baltag, un bărbat de 43 de ani din localitatea Filioara, este acuzat că a declanșat un scandal monstru în casa socrilor din Agapia, luni, la petrecerea de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Era ziua onomastică a socrului şi a soţiei sale, iar întreaga familie consumase băuturi alcoolice. Bărbatul a pus mâna pe cuțit și și-a înjunghiat soția și socrii.

Soţia agresorului este în starea cea mai gravă. Femeia de 43 de ani fost rănită în zona inimii și a fost operată de urgență.

„Când am ajuns acolo am vazut ca era vorba de trei victime ale unei agresuni prin injunghiere in urma unor certuri in familie. O victimă de sex feminin a rămas la Târgu Neamţ, celelalte două au fost aduse aici, la Piatra Neamţ. O victimă de sex feminin are o plagă înjunghiată precordială cu cuţitul rămas în plagă”, a declarat medicul Gabriel Popescu, de la SMURD Neamț.