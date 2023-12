Ofițerii, care au fost alertați de un vecin care a sesizat mirosul insuportabil, nu au găsit nicio dovadă a unei crime. Nu au fost găsite urme care să sugereze că a avut loc o spargere. Nu au fost luate obiecte de valoare. În informațiile preliminare, poliția a indicat o moarte naturală.

În apartament, polițiștii au găsit dovezi care indicau că bărbatul era decedat de 3 ani. Poliția nu a oferit alte informații, din respect față de rude.

