„Am crezut că ar putea fi artificii”

Un bărbat care se face cunoscut sub numele de David pe rețeaua de socializare X și care susține că este persoana văzută în videoclipul viral filmat la evenimentul Universității Utah Valley, a postat o declarație de două minute în care încearcă să explice gestul său.

„Când am auzit o pocnitură puternică la început, am crezut că ar putea fi artificii sau o farsă”, spune bărbatul, care poartă o șapcă bej la fel ca bărbatul care sărbătorește în videoclip.

„M-am uitat la orizont după fum. Când am văzut că nu apare, mi-am dat seama că trebuie să fi fost o armă de foc”, a spus bărbatul cu o voce monotonă.

„M-am ridicat și am strigat «SUA», nu ca o provocare, ci pentru a transmite putere, a-i încuraja pe ceilalți și a distrage atenția care putea liniști oamenii.”

La scurt timp după aceea, a postat un videoclip incoerent, în care se numea „cea mai fericită persoană pe care ai întâlnit-o vreodată în viața ta” și pretinzând că s-a săturat ca „soldații mei, inclusiv Charlie, să moară ca voi să vă puteți batjocori unii de alții”, a spus el. „Batjocorire, batjocorire, batjocorire”.

Nu a detaliat cine erau „soldații” săi.

El susține că era puțin familiarizat cu conținutul lui Kirk , dar a spus că „nu s- bucurat niciodată de răul cuiva”.

Ucis în timpul unui eveniment

Gazda unui talk-show și activist MAGA, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, pe 10 septembrie.

Vedeta media în vârstă de 31 de ani se afla în campus pentru turneul „The American Comeback Tour”, cu dezbaterea „doved me wrong”, unde publicul e invitat să-i pună întrebări.

Potrivit Deseret News, peste 6.000 de persoane au semnat o petiție prin care cereau Universității de Stat din Utah să-i interzică lui Kirk să vină în campusul său pe 30 septembrie pentru un alt eveniment al său. Înainte să fie împușcat a postat un video cu mulțimea din campus.

Suspectul prins are 22 de ani

Persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost prinsă vineri, 12 septembrie. Bărbatul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un rezident din Utah.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk, potrivit BBC.

Jurnaliștii britanici precizează că au analizat un profil de Facebook, despre care cred că aparțin mamei suspectului, și de pe care acum se șterg imaginile cu Tyler, în care se precizează că familia provine din Cedar City, Utah, la aproximativ trei ore de mers cu mașina de Universitatea Utah Valley, unde a avut loc asasinatul.









