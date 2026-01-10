Treizeci și șapte de pasageri au fost salvați. Incidentul s-a produs în largul staţiunii Dikili, la nord de Izmir, vizavi de insula grecească Lesbos.

„Operaţiunile de căutare (…) continuă pentru găsirea a şapte migranţi ilegali daţi dispăruţi”, au declarat autorităţile.

În 2025, aproape 1.900 de migranţi au fost raportați dispăruţi sau morţi în Mediterana, potrivit OIM. Traversările periculoase spre insulele greceşti rămân o rută frecventă pentru migranţi în căutarea unei vieți mai bune.