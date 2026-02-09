„Subiectul este în curs de elaborare”

Moscova nu a primit încă un răspuns la propunerea președintelui Vladimir Putin de a trimite o parte din activele Rusiei înghețate în Statele Unite către Consiliul de Pace, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„O astfel de propunere a fost într-adevăr înaintată de președintele rus, dar nu am primit încă un răspuns”, a spus el, adăugând că subiectul unei posibile participări la Consiliul de Pace continuă să fie explorat.

În total, peste 5 miliarde de dolari din fonduri ale Băncii Centrale a Federației Ruse sunt în prezent blocate în SUA.

„Subiectul Consiliului pentru Pace este în curs de elaborare, în conformitate cu instrucțiunile președintelui Rusiei, iar Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu aliații și partenerii noștri, lucrează în continuare la acest subiect”, a declarat Peskov.

Vladimir Putin a precizat că Rusia este pregătită să contribuie imediat, chiar înainte de decizia finală privind participarea în consiliu, cu un miliard de dolari necesar pentru calitatea de membru permanent.

Consiliul pentru Pace ar vrea să concureze cu ONU

Pe 19 ianuarie 2025, președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei noi structuri internaționale, numită „Consiliul pentru Pace”, pentru care statele interesate de un loc permanent ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari. Inițiativa este prezentată ca parte din planul său de 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza, dar a stârnit deja critici și îngrijorări la nivel internațional, scrie Daily Mail.

Un oficial american a confirmat pentru Daily Mail că plata nu este obligatorie, dar oferă acces permanent, nu limitat la trei ani. Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru eforturile administrației americane de reconstrucție a Fâșiei Gaza.

Trump a anunțat că va fi președintele consiliului și, în această calitate, va controla fondurile. Pe platforma Truth Social, el a descris viitorii membri drept „cea mai mare și mai prestigioasă echipă care a existat vreodată, oriunde”.

Vladimir Putin, invitat să facă parte din Consiliul pentru Pace în Gaza

Kremlinul a anunțat pe 20 ianuarie că liderul rus Vladimir Putin a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump ca să facă parte din Consiliul pentru Pace în Gaza, relatează Reuters și Interfax.

Donald Trump a invitat 60 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza în schimbul unei taxe de un miliard de dolari. Consiliul pentru Pace în Gaza îi include pe secretarul de stat Marco Rubio, emisarul pentru Orientul Mijlociu și misiuni de pace Steve Witkoff, ginerele președintelui american, Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, și consilierul adjunct pentru securitate națională de la Casa Albă, Robert Gabriel.

În afară de Consiliul pentru Pace în Gaza, administrația Trump ar lua în considerare să înființeze Core 5, o organizație internațională rivală G7, și să aducă și Rusia în această structură planificată.









