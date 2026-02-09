De la „No kids” la „No senior”

În Franța s-a lansat recent clasa de călătorie „Optimum” pe trenurile de mare viteză operate de compania feroviară națională SNCF, un serviciu premium care interzice accesul copiilor sub 12 ani, fapt ce a stârnit numeroase controverse. Compania susține că această zonă este destinată călătorilor de afaceri care au nevoie de liniște totală pentru a lucra sau a se relaxa. Vagonul este poziționat strategic la capătul garniturii pentru a evita tranzitul altor pasageri. Iar acest lucru a devenit cunoscut sub numele „No kids” („fără copii”).

În acest timp, o tendință mai puțin cunoscută, „No senior” („fără seniori”), câștigă teren în Asia. Publicația franceză Capital subliniază că acest fenomen redefinește limitele de vârstă în spațiile publice, excluzând persoanele peste 40 sau chiar 70 de ani din anumite locații.

Localuri din Japonia care interzic accesul celor peste 40 de ani

În Japonia, localuri precum o braserie din Tokyo au afișat mesaje care descurajează accesul persoanelor peste 39 de ani. Un semn „U40” („sub 40”) indică clar preferința pentru o clientelă mai tânără.

Managerul localului susține că cei mai în vârstă se simt adesea deranjați de zgomotul tinerilor, motiv pentru care sunt sfătuiți să evite aceste locuri. Cu toate acestea, nu există o interdicție formală, ci mai degrabă o recomandare.

Persoane de peste 70 de ani, excluse din sălile de sport, cafenele și restaurante din Coreea de Sud

Fenomenul „fără seniori” nu se oprește însă aici. În Coreea de Sud, sălile de sport, cafenelele și restaurantele au adoptat practici similare, excluzând persoanele peste 70 de ani pe motiv că ar afecta experiența altor utilizatori, potrivit publicației citate.

Deși aceste măsuri au fost inițial acceptate, presiunea publică și riscul de acuzații de discriminare au determinat multe afaceri să retragă semnele care interzic accesul seniorilor, conform France Info.

Comisia pentru Drepturile Omului din Asia a declarat astfel de practici ilegale, considerând că eliminarea unor categorii de vârstă din spațiile publice contravine principiilor egalității. Cu toate acestea, tehnologia devine o soluție indirectă pentru excluderea seniorilor.

Aplicațiile de rezervare, dedicate mai ales tinerilor, sunt folosite din ce în ce mai frecvent, făcând dificil accesul pentru cei mai puțin familiarizați cu aceste metode digitale, cum ar fi persoanele în vârstă.

