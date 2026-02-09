Avocat: „România a invocat atât apărări de procedură, cât și apărări de fond”

Cazul Pfizer/Biontech contra României este judecat de Camera a 4-a civilă a Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles. Cauza noastră se judecă la pachet cu dosarul Pfizer/Biontech contra Poloniei. 

Luna trecută, un complet format din trei judecători a ascultat pledoariile părților, după următorul calendar:  

● 21.01 – 23.01.2026: expunerea argumentelor de către Pfizer;

● 28.01 – 30.01.2026: expunerea argumentelor de către România și Polonia. 

„Audierile s-au desfășurat pe parcursul a șase ședințe de judecată în cadrul cărora au fost prezentate în detaliu argumentele tehnice și juridice ale ambelor părți”, a precizat pentru Libertatea av. Alexandru Stănescu, de la firma Partener Lexters. Alături de firma de avocatură Strelia, din Bruxelles, Lexters reprezintă România în acest proces, prin avocații parteneri Irina Vasile şi Alexandru Stănescu.

În timpul audierilor de luna trecută, „instanța a adresat întrebări privind mecanismul de contractare, precum și alte aspecte de fapt și de drept ale cauzei. România a invocat atât apărări de procedură, cât și apărări de fond. Contractul (cu Pfizer – n.r.) este guvernat de dreptul belgian, de dreptul european și de tratate de comerț internațional”, ne-a mai declarat av. Alexandru Stănescu.

La finalul audierilor, instanța a rămas în pronunțare, iar „o decizie este așteptată în martie 2026”, după cum a precizat biroul de presă al Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles, la solicitarea Libertatea.

Data pronunțării nu a fost încă stabilită, iar „termenul exact depinde de calendarul și de volumul de lucru ale judecătorilor, cu posibilitatea redeschiderii dezbaterilor, dacă vor aprecia necesar pe baza cererilor şi argumentelor prezentate de părți la dosar. Procedura belgiană prevede posibilitatea formulării căilor de atac ale apelului și recursului, pașii ulteriori urmând a fi determinați în funcție de decizia finală/preliminară a primei instanțe”, explică av. Alexandru Stănescu.

De ce ne-a dat în judecată gigantul farmaceutic

La începutul anului 2023, statul român a decis să nu mai primească dozele de vaccin anti-COVID-19 contractate în baza acordurilor de cumpărare în avans, încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri. Hotărârea a fost luată de ministrul Sănătății de atunci, Alexandru Rafila. 

În 2023, compania Pfizer, care ar fi trebuit să mai livreze României aproape 29 de milioane de doze de vaccin, s-a adresat Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles şi a dat în judecată statul român, pentru (ne)executarea contractului de achiziție de vaccinuri anti-COVID-19 încheiat între contractant și Comisia Europeană.

În cauza F5331-23, PFIZER Inc., BIONTECH Manufacturing GmbH şi Pfizer România SRL cer „obligarea României la executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziționat în valoare de 564.341.953,5 euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2.780.851.410 lei, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanțare a BCE plus 5 puncte”.

În plus, cei de la Pfizer vor ca România să fie obligată „la plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare și a daunelor procedurale stabilite la 22.500 de euro (sumă de bază pentru creanțele evaluabile în bani)”.

Cazul a fost preluarea cazului de către Ministerul Finanțelor, care în urma unei proceduri de selecție a decis că România va fi reprezentată juridic în fața tribunalului din Bruxelles de firmele de avocatură SCA Stănescu Vasile și Asociații și Strelia CVBA.

În 2024 şi 2025 s-a desfăşurat etapa preliminară a procesului, în care statul român şi Pfizer au depus pe rând înscrisuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. Mai departe, a urmat etapa audierilor, iar acum așteptăm un prim verdict.

Cladirea Montesquieu în care va avea loc procesul
Clădirea Montesquieu din Bruxelles, unde are loc procesul. Foto: www.rechtbanken-tribunaux.be

Guvernul României a cumpărat câte 9 doze/om vaccinabil

94.318.231 de doze de vaccin anti-COVID-19 a contractat România, în baza acordurilor de cumpărare în avans încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri. Şi asta în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de doar 10,7 milioane. 

La un calcul simplu, guvernanții noştri au achiziționat vreo 9 doze pentru fiecare persoană vaccinabilă. Exagerat de mult şi extrem de scump pentru România. Potrivit Ministerului Sănătății, costul total estimat al dozelor contractate se ridica la 5,5 miliarde de lei.

În urma relocărilor efectuate de către producătorii de vaccinuri, 13.670.930 de doze au fost repartizate către alte țări, iar România a rămas pe cap cu peste 80 de milioane de vaccinuri contractate. 70% dintre ele erau produse de Pfizer.

Din totalul dozelor de vaccin anti-COVID-19 pe care România ar fi trebui să le primească au fost recepționate 36.833.725, potrivit datelor furnizate în august anul trecut de către Ministerul Sănătății, la interpelarea unui deputat AUR. Statul a plătit pe aceste vaccinuri aproape 2,5 miliarde de lei. 

Însă mai puțin de jumătate (16.965.538 de doze) din vaccinurile recepționate au fost folosite pentru imunizarea populației împotriva COVID-19.

Restul dozelor de vaccin au fost donate (2.120.420) sau vândute (3.571.410) altor țări, iar aproape 17.000.000 au fost distruse, ca pierderi şi doze expirate, potrivit datelor recente furnizate de Ministerul Sănătății, la solicitarea Libertatea. 

În aceste condiții, în 2023, Guvernul României a refuzat să mai achiziționeze restul dozele contractate, iar Ministerul Sănătății a purtat atunci negocieri, la nivelul Comisiei Europene, cu furnizorii de vaccin anti-Covid-19. În urma acestor tratative, unul din cei patru furnizori a fost de acord cu încheierea relațiilor contractuale. Nu însă şi Pfizer, gigantul farmaceutic cu care ne judecăm azi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Educație: Haos în școli: dispar clase, se taie salarii și vine greva generală

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Unica.ro
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Răzvan Cuc şi administratorul unei firme au fost trimişi în judecată în dosarul în care i-ar fi promis bani directorului Registrului Auto Român
Știri România 16:49
Răzvan Cuc şi administratorul unei firme au fost trimişi în judecată în dosarul în care i-ar fi promis bani directorului Registrului Auto Român
„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
Știri România 16:00
„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Stiri Mondene 17:30
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Stiri Mondene 17:15
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
ObservatorNews.ro
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Politică 14:48
Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Politică 11:04
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm
Fanatik.ro
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă