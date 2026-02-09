Fostul ministru al Transporturilor, judecat pentru complicitate la dare de mită

Cei doi au fost trimişi în judecată încă din data de 3 februarie, în stare de arest preventiv, în dosarul în care i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.

Omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe este acuzat de săvârşirea infracţiunii de dare de mită, iar Alexandru Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce avea ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor. În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind şi de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, în scopul reînnoirii acordului cadru între instituţia publică şi societatea al cărei administrator este primul inculpat, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru”, transmite DNA, într-un comunicat.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii DNA mai precizează că cei doi inculpaţi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta „să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică”, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de Buşe.

„Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă în tranșe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie remisă înainte de sfârșitul anului 2025”, mai arată DNA.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive dispuse în cauză.

Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Bușe, în arest la domiciliu

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie 2025, de Tribunalul Bucureşti, fiind acuzat că i-ar fi intermediat omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru de 23 de milioane de lei privind asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor. O decizie similară a fost luată atunci şi în cazul afaceristului.

Ulterior, pe 6 februarie, Tribunalul București i-a plasat pe cei doi inculpați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia nu este una definitivă, ea fiind contestată cu apel.

Conform hotărârii instanței, cei doi trebuie să respecte mai multe obligații pe durata arestului la domiciliu. Printre acestea se numără să nu părăsească locuința fără permisiunea autorităților, cu excepția chemărilor în fața organelor judiciare, și să nu comunice cu martorii Mihai Alecu – director general RAR, Alina Mihaela Niță – director economic RAR, Costel Barbu și Ciprian Constantin Șerban – ministrul Transporturilor.

