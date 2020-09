„Dacă Nicușor Dan ar fi un tânăr, l-aș compătimi pentru naivitate. Dar pentru că la 51 de ani a acceptat compromisul sulfuros al eliminării PMP din alianța care îl susținea la Primăria Capitalei este primul vinovat, în condițiile în care PMP l-a propus și îndrăznesc să spun, l-a impus ca și candidat al dreptei. Oricum PNL nu avea cu cine defila. În cursul zilei de sâmbătă, liderii USR și PNL, Barna și Orban, l-au scos la plimbare prin târg ca pe urs, pe însuși Nicușor Dan. Nenorociții i-au legat de cât un carton mare pe care au desenat niște cifre, au scris sub ele SONDAJ falsificând realitatea momentului”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Reacția dură a lui Traian Băsescu vine după ce, sâmbătă, Nicușor Dan, candidatul dreptei pentru Primăria Capitalei a prezentat un sonaj de opinie din care reiese că lupta se va da între el și actualul edil Gabriela Firea.

„Să faci asta în ziua în care casele de sondaje îşi fac calibrarea şi toate partidele importante află intenţia de vot a momentului este o mare prostie. Că mie mi-au tăiat 10 procente este doar o încercare disperată de a redirija voturile mele. Nu se va putea pentru că sunt pe trend de creştere şi nu se ştie când şi unde mă opresc. (…)Aşa cum arată sondajele azi, Nicuşor Dan, PNL şi USR – PLUS pierd Capitala. Sper să nu am dreptate, dar dacă va fi aşa dragă Orban Ludovic, eu te scot în şuturi de la Palatul Victoria şi te las fără serviciu.”, a comentat fostul președinte al României.

Criticile candidatului PMP la Primăria Capitalei nu se opresc aici.

„Barna şi Orban l-au vândut pe Nicuşor Dan înainte de începerea campaniei, când, în ultima clipă au scos din alianţă PMP care ar fi garantat victoria dreptei, la fel cum de un an asigură guvernului Orban menţinerea la guvernare blocând moţiunile de cenzură. În cariera mea politică nu am vândut niciodată voturi, din respect pentru cei care mi le-au dat. Nici nu am cumpărat, din respect pentru mine”, a concluzionat Traian Băsescu.

