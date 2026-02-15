Disputa a degenerat şi s-a mutat în zona staţiei STB Nicolae Grigorescu şi apoi într-un autobuz al liniei 311. Acolo, conflictul a escaladat, iar un grup de aproximativ opt persoane ar fi atacat mai mulţi tineri, relatează News.ro.

În urma altercaţiei, doi adolescenţi au suferit răni la cap şi la membrele superioare, fiind loviţi cu obiecte contondente.

În cadrul anchetei, poliţiştii au descoperit şi confiscat mai multe obiecte contondente care ar fi fost folosite în timpul agresiunii.

„Toate persoanele vătămate, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost audiate în prezenţa părinţilor. Până la acest moment, nu a fost formulată plângere penală”, a mai declarat Poliţia Capitalei.

Autorităţile continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate în incident. Ancheta este desfăşurată de Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracţiuni precum portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

