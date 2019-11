De Daria Maria Diaconu,

Agenții de poliție au fost informați că la un centru comercial din Birmingham un grup de persoane cu machete au ajuns la multiplex.

Mai mulți polițiști au fost atacați și răniți ușor în timp ce încercau să evacueze 100 de persoane din centrul comercial.

??????



???



The UK 2019…



Birmingham Star City: Arrests over cinema ‘machete’ brawl.



A fight involving people armed with machetes broke out at a cinema in what one witness described as „one of the scariest moments of her life”.



A dispersal order had to be put in place. pic.twitter.com/4Z7qze4VJh