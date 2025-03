„Toți oamenii din guvern trebuie să înțeleagă mesajul când se adună atât de mulți oameni. Va trebui să ne schimbăm”, a declarat președintele sârb, aflat la putere din aprilie 2014, până în mai 2017 ca prim-ministru, iar de atunci în actualul rol.

Vucic a apreciat că acest protest a arătat o „energie negativă uriașă și furie față de autorități”. Acum „este important ca elevii noștri să meargă la școală, iar studenții să se întoarcă în universități”, a adăugat el într-o tentativă de a calma spiritele.

🇷🇸 Belgrade, the capital of Serbia, right now. pic.twitter.com/Oir4292B51