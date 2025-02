În perioada 15 mai - 15 august 2027, Serbia va avea ocazia să își expună realizările și tradițiile la Expoziția Mondială „Play for Humanity: Sport & Music for All”. Aceasta va fi o oportunitate rară de a arăta lumii nu doar performanțele sportivilor și ale muzicienilor din Serbia, ci și ospitalitatea și diversitatea culinară. Cu peste 4 milioane de vizitatori așteptați, acest eveniment va atrage atenția asupra tradițiilor și gusturilor autentice ale Serbiei, care sunt strâns legate de identitatea noastră culturală, relatează Blic.