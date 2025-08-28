Protagoniștii au fost președintele Senatului, Gerardo Fernández Norona, și senatorul de opoziție Alejandro Moreno, care se mai confruntaseră verbal și cu câteva zile înainte, pe fondul acuzațiilor privind legăturile președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, cu traficul de droguri.

Confruntare la tribuna Senatului

Moreno îl denunțase pe Maduro la procurorul general pentru presupusele conexiuni cu cartelurile mexicane și sugerase că partidul de guvernământ din Mexic are, la rândul său, legături cu activități ilegale. Fernández Norona a respins ferm aceste afirmații.

Incidentul fizic a avut loc după ședința de miercuri, când Moreno a urcat la tribună, furios că nu i s-a dat cuvântul, și l-a confruntat direct pe Norona.

Senatorul opoziției l-a împins de mai multe ori pe președintele Senatului, apoi l-a lovit cu pumnul în față și a trântit la pământ un bărbat care încercase să intervină.

Acuze de solicitare a sprijinului american

Scandalul politic a izbucnit pe fondul acuzațiilor majorității de stânga, care a reproșat partidelor PRI și PAN că ar fi cerut implicarea militară a SUA – acuzații negate de cele două formațiuni.

Stânga își justifică poziția printr-un interviu acordat recent de senatoarea conservatoare Lilly Téllez pentru Fox News, unde aceasta denunța infiltrarea cartelurilor în instituțiile mexicane.

Contextul internațional a amplificat tensiunile: în urmă cu două săptămâni, presa americană relata că președintele Donald Trump aprobase folosirea armatei SUA pentru a combate cartelurile latino-americane desemnate oficial drept „organizații teroriste globale”.