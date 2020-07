Luna trecută, o filmare cu un elev de clasa a VIII-a care îl împinge pe unul dintre colegii săi și-l lovește cu pumnii și palmele a făcut înconjurul presei.

Incidentul s-a petrecut pe 9 iunie, în timpul pregătirii pentru Evaluarea Națională, la Școala Gimnazială din comuna Măeriște, județul Sălaj.

Presa și internauții i-au etichetat pe cei doi adolescenți de 15 ani ca “bătăuș” versus “victimă”.

Însă problema este mai complicată de atât, spun diriginta, consilierul școlii și cei de la Protecția Copilului. Ambii băieți provin din familii vulnerabile și s-au jignit reciproc.

Un băiat în bluză de trening, mai înalt decât ceilalți elevi din clasă, se îndreaptă către un coleg și-l împinge. Cel din urmă încearcă să se îndepărteze, dar băiatul mai dezvoltat îl împinge din nou. De data asta, cu mai multă forță. Apoi îl lovește de două ori cu pumnul.

Băiatul agresat face câțiva pași și încearcă să iasă din clasă. Este din nou lovit, dar și înjurat de colegul său, până când ajunge în fundul clasei. Nu este niciun profesor în clasă, iar restul elevilor stau pe margine.

Așa arată scena de bătaie filmată de un elev dintr-o clasă de a VIII-a de la Școala Gimnazială din comuna Măeriște, județul Sălaj. Filmarea a fost distribuită de mii de oameni pe Facebook și a ajuns atât în presa locală, cât și în cea națională.

Cazul a intrat în vizorul Avocatului Copilului

“Pentru băiatul de 15 ani care și-a agresat fizic colegul s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire și alte violențe. Cercetările se desfășoară sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului General de pe lângă Judecătoria Șimleul Silvaniei”, spune Maria Cristea, purtător de cuvânt Poliția Sălaj.

Recomandări Noi imagini cu Andreea Esca de la petrecerea unde nu s-au respectat regulile sanitare. Vedeta, filmată chiar de PRO TV cu și fără mască la eveniment

Avocatul Copilului, structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu la două zile după incident.



“Am cerut o poziție de la primăria comunei Măeriște, Protecția Copilului, Poliția și Parchetul din Sălaj. În sesizare am invocat articolele din Constituție cu privire la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, respectiv protecţia copiilor. Până pe 16 iulie trebuie să trimită răspunsurile“, explică pentru Libertatea Ioana Stabă, expert al filialei din Cluj-Napoca a instituției Avocatului Copilului.

Băieții erau prieteni, dar s-au îndrăgostit de aceeași fată

Momentul violent are în spate o poveste. O istorie care explică, nu justifică. O istorie repetată, spun specialiștii, în foarte multe școli din România, pe fondul sărăciei și problemelor în familie.

Recomandări DIICOT l-a găsit în Brazilia pe cel care a umplut Delta cu cocaină! Final cu o mare surpriză și în dosarul Black Cube: nu oamenii de afaceri au comandat filajul la Kovesi!

P. (băiatul agresat fizic) și A. (agresorul) au fost prieteni până anul acesta. La școală își petreceau pauzele împreună, uneori stăteau în aceeași bancă și se vizitau acasă unul pe celălalt – povestesc părinții lor și profesorii de la școală.

Totul s-a schimbat în februarie, când s-au îndrăgostit de aceeași fată. De atunci, cei doi au început să-și adreseze reciproc injurii. A. îl ataca pe colegul său P. pentru că este sărac și pentru că nu are tată, iar P. îl jignea pe A. pentru că nu vorbește corect limba română.

S-a transformat în victima preferată a agresiunilor



Mama băiatului agresat extinde tabloul.



“Eu și tatăl lui P. am divorțat în 2017, din cauză că era violent. Mă bătea cu pumnii și cu picioarele. Dormeam afară. Nu mai aveam viață cu el. Am plecat și am luat copiii cu mine. Sunt o mamă singură care crește cinci copii. De asta A. i-a spus băiatului meu că este orfan, deși eu am avut grijă să nu-i lipsească nimic pentru școală“, spune mama lui P.

Femeia adaugă că se descurcă din alocațiile copiilor, care însumează 750 de lei, ajutorul social de puțin peste 400 de lei, banii pe care îi mai primește de la rudele plecate în afară și grădina din curte, unde a cultivat cartofi și alte legume.

Pe 10 iunie am depus plângere la poliția din comună. Fiul meu n-a mai vrut să meargă la pregătire după acea bătaie. Nici la examen nu voia să meargă. M-a ajutat consiliera de la școală. Ne-am ținut amândouă de capul lui.

Mama lui P.:

Femeia spune că nu este prima oară când băiatul său este bătut sau înjurat de băieții din clasa lui. “Mi-a venit cu ochiul vânăt acasă. M-am dus la dirigintă și la director de mai multe ori. Mi-au zis că nu le pot face nimic colegilor, în afară să le dea un avertisment. La fel mi-a zis și Poliția, pentru că sunt minori”.

România este pe locul 3 în Europa în privinţa bullyingului în şcoli, potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2016. Cu șapte luni în urmă, președintele Iohannis a adoptat o lege împotriva bullyingului.

Băiatul agresor care a cerut ajutor



Nici A. nu a avut o copilărie ușoară. S-a născut în Portugalia, unde a trăit până la 9 ani, apoi a locuit cu părinții săi în Franța până la vârsta de 13 ani. În tot acest timp, “a schimbat mai multe școli, unde, de asemenea, a avut probleme de comportament”, potrivit unor surse de la școala din Măeriște.

Venit în România în urmă cu doi ani, băiatului i-a fost greu și aici să se adapteze la școală. “Eu nu spun că nu este grav ca doi copii să se bată într-o școală, dar televiziunile au exagerat. Să spui că P. a fost terorizat psihologic e minciună. Ei au fost prieteni. Eu îl duceam pe băiatul meu cu mașina acasă la P.”, spune tatăl lui A.

Bărbatul spune că băiatul său a adunat frustrări nu doar din cauza certurilor legate de fata pe care o plăceau ambii băieți, dar și pentru că “P. și alți copii râdeau de el că nu vorbește corect limba română. Mama lui este portugheză. Noi în casă vorbim numai portugheză și uneori franceză”.

Sentimentul de izolare față de restul clasei i-a unit o vreme

Szollos Marta, consilierul psihopedagogic al școlii gimnaziale din Măeriște, confirmă cele spuse de tatăl lui A.

“Băiatului i-a fost foarte greu să se integreze. A venit de câteva ori să-mi ceară ajutorul. Voia să înțeleagă cum să fie acceptat de colectiv. Lui îi este cu atât mai greu pentru că tatăl său lucrează de dimineață până seara (n.r – la o pescărie și în construcții), iar mama este muncitoare sezonieră. Ea acum este în Germania”.

Consilierul adaugă că și P. era mai străin față de colectivul din clasă, pentru că a fost într-un du-te-vino între tatăl său și mamă, iar asta l-a apropiat de A.

Ei erau prieteni. S-au apropiat unul de celălalt, amândoi fiind mai străini față de colectivul din clasă. P. a fost anul trecut la altă școală, unde locuiește tatăl său. Szollos Marta:

Consilierul crede că băieții s-au împrietenit și pentru că sunt firi diferite, iar astfel, se completau. “ P. este o fire melancolică, mai retrasă, mai sensibilă, pe când A. este mai impulsiv și dominator. El a mai agresat verbal și alți copii, dar să-i lovească? Nu știu”.

Diriginta: “Mi-au tras clasa în jos“

Mariana Szabo, diriginta copiilor, spune că ambii băieți au probleme de comportament și i-a atenționat pe părinți, dar aceștia “nu s-au ocupat îndeajuns de copiii lor”.

“Ambii elevi erau agresivi și provocatori. P. se lua de A. și invers, dar știu numai de agresiuni verbale înainte de bătaia filmată. Alte bătăi n-au ajuns la cunoștința mea. Cei doi băieți mi-au tras clasa în jos. Eu am avut o clasă foarte bună. Părinții trebuia să le fi corectat comportamentele atunci când i-am sesizat”, afirmă profesoara.

Cadrul didactic reclamă că părinții copiilor nu veneau la ședințele organizate de aceasta. “Mă sunau doar când copiii lor pozau în victime. Mama lui P. mi-a spus că îi este frică să-i mai zică ceva băiatului său, de teamă să nu se ducă la taică-su. Când îl sunam pe tatăl lui A., îmi zicea că o să încerce să discute cu el. Ce bază să am eu într-un părinte care îmi spune că doar o să încerce să discute cu copilul său?”, adaugă Mariana Szabo.

M-am simțit singură într-o mare învolburată. Toți profesorii cunosc comportamentele acestor copii. Le-am făcut observații verbale, ce-am putut. Dar de educația unui copil nu se poate ocupa doar profesorul.

Mariana Szabo:

Acum, amândurora le pare rău

Pe de altă parte, consilierul școlii crede că părinții nu sunt dezinteresați, ci, mai degrabă, n-au timp să se ocupe de copiii lor.

“Mama lui P. trebuie să se ocupe de toți cei 5 copii și de gospodărie, tatăl lui A. este plecat la muncă de dimineață până seara. Acești băieți nu au cu cine comunica pe măsura nevoilor lor.

Consilierul subliniază că ambii copii au fost afectați de faptul că imaginile au apărut pe rețelele de socializare și în presă. “Lui P. îi pare rău că filmarea a ajuns pe Internet și că nu va mai putea fi prieten cu A. Se teme că următorii colegi de la liceu îl vor judeca în baza acelei fimări. A. regretă că l-a lovit. Mi-a cerut numărul lui P. ca să-i ceară iertare”, mai povestește Szollos Marta

Și-au spus multe vorbe grele unul altuia. Amândoi sunt victime, deși pe filmare se vede că doar unul este.

Szollos Marta, consilierul școlii:

Protecția Copilului și Inspectoratul Școlar dau vina pe personalul didactic



Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul Zalău au declarat, într-un dialog cu Libertatea, că personalul didactic este responsabil de cele întâmplate pentru că fapta s-a petrecut în școală.

“Trebuia să se ia mai multă atitudine din partea cadrelor didactice, dacă se știa despre comportamentele acestor doi elevi. Am discutat cu părinții ambilor copii și le-am spus că le punem la dispoziție servicii de consiliere psihologică pentru copii, dar aceștia încă n-au acceptat, deși ne-am oferit să le acordăm și transportul gratuit”, a spus Bașa Alexandru, director executiv DGASPC Sălaj

“Vorbim despre o iresponsabilitate a profesorilor, care ar fi trebuit să supravegheze clasa. Nu mergem în altă sală să bem cafea. Dacă măcar unul era acolo, nu s-ar fi ajuns aici. Conflicte existau şi înainte, iar profesorii nu au făcut nimic”, a declarat pentru Adevărul Vasile Bulgărean, șeful Inspectoratului Școlar din Sălaj.

Inspectorul general spune că responsabili sunt și consilierii școlari, în evidenţa cărora se află “elevii-problemă”.

“Sunt singurul consilier la sute de copii”

Pe de altă parte, psihopedagogul Szollos Marta arată că are prea mulți copii în grijă: “Eu sunt singurul consilier la sute de copii din mai multe școli. Vă dați seama că puterile mele sunt limitate. Eu ajungeam doar marți la școala din Măeriște”

Inspectoratul Școlar a mai transmis că nota la purtare a elevului care și-a agresat fizic colegul a fost scăzută la 8, iar profesorii de serviciu au fost sancționați cu observație scrisă. Totodată, instituția a desemnat o comisie pentru anchetarea acestui caz.

Vineri, A și P. au primit rezultatele repartizării la liceu. Amândoi vor studia mecanica la același liceu din orașul Șimleu Silvaniei.

Citeşte şi:

O româncă trăiește de un deceniu în Coreea de Sud, într-o lume complet tehnologizată. “În telefon ai toată viața: permisul auto, buletinul, CNP-ul și datoriile la bănci”. Cum e viața în pandemie

În epoca Trump, declinul SUA pare tot mai vizibil: ”O lume post-americană ar putea semnala și sfârșitul ordinii mondiale actuale”, susține o profesoară renumită din Chicago

Reguli noi pentru turiști în Grecia: cei care nu au completat deja formularele de intrare în țară nu vor mai putea trece granița

PARTENERI - GSP.RO Declarație de dragoste în direct pentru Alexa. Anamaria Prodan a recunoscut: "Laur știe!”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce dramă pentru Carmen Iohannis. Soția președintelui, momente tulburătoare. E oribil ce i s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 12 iulie 2020. Balanțele marchează astăzi finalul unei perioade dificile din viața lor profesională