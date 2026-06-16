Bătaie între clanurile Toboșanii și Ștoacă

Potrivit Poliției Capitalei, luni, în jurul orei 19:00, polițiști din cadrul Secției 26, aflați pe Bulevardul Metalurgiei, s-au sesizat din oficiu după ce au auzit un zgomot puternic de impact, existând suspiciunea producerii unui accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au observat mai multe persoane care fugeau printre imobilele unui complex rezidențial din zonă și care prezentau urme vizibile de violență, existând indicii privind o altercație în desfășurare.

Pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, polițiștii au intervenit și au identificat toate persoanele implicate. Șase persoane au fost imobilizate, cu respectarea prevederilor legale.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, au fost descoperite un pistol cu capse, un topor și un cuțit, existând suspiciunea că acestea ar fi fost folosite în cadrul conflictului. De asemenea, au fost identificate două autoturisme avariate, care ar fi fost implicate în altercație.

Polițiștii au instituit un perimetru de siguranță, au asigurat autovehiculele implicate și au dispus restricționarea temporară a traficului rutier în zonă, pentru gestionarea situației și protejarea locului faptei.

Un șofer a lovit un moped în timpul scandalului

Din primele date, a rezultat că un conducător auto, observând altercația aflată în desfășurare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 26 Poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Potrivit stiripesurse.ro, scandalul a avut loc între clanurile Toboșanii și Ștoacă.

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