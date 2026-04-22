Compania a lansat a treia generație a bateriei Shenxing, un model impresionant de tip litiu-fier-fosfat (LFP). Potrivit ARS Technica, acest produs promite să rezolve două dintre cele mai mari provocări ale bateriilor pentru vehicule electrice: viteza de încărcare și performanța la temperaturi scăzute.

Încărcare ultra-rapidă

Principala inovație a bateriei Shenxing 3.0 este viteza de încărcare. Spre comparație, bateriile de tip nichel-mangan-cobalt (NCM) de 800 V folosite de mărci precum Hyundai sau Porsche necesită aproximativ 18 minute pentru a se încărca de la 10% la 80%.

În schimb, noua baterie CATL reduce semnificativ acest timp. Modelul Shenxing poate fi încărcat de la 10% la 98% în doar 6 minute și 27 de secunde, iar intervalul standard de la 10% la 80% durează doar 3 minute și 44 de secunde.

„Chiar și un minut este suficient pentru a ajunge de la 10% la 35% din capacitate”, susțin cei de la CATL. Această performanță este posibilă datorită caracteristicilor chimice ale bateriilor LFP, care permit o curba de încărcare mai liniară comparativ cu bateriile NCM și tolerează încărcările rapide fără a afecta capacitatea pe termen lung.

Performanță remarcabilă la temperaturi extreme

Un alt punct forte al bateriei Shenxing este comportamentul excelent la temperaturi scăzute. În condiții de frig extrem, la -30°C, bateria poate fi încărcată de la 10% la 98% în doar 9 minute.

Spre comparație, bateria Blade 2.0 de la BYD, un competitor direct, necesită 12 minute pentru o încărcare similară, dar la o temperatură mai ridicată, de aproximativ 20°C.

CATL explică această performanță printr-un sistem avansat de control al temperaturii celulelor și o tehnologie care permite autoincălzirea în impulsuri. În plus, rezistența internă extrem de scăzută, de numai 0,25 milliohmi, joacă un rol esențial.

Durabilitate și viitorul vehiculelor electrice

CATL a demonstrat, de asemenea, sisteme de încărcare rapidă și soluții de schimbare a bateriilor, deși, cu viteze atât de ridicate de încărcare, schimbarea pachetelor de baterii pare tot mai puțin necesară.

Compania susține că, după 1.000 de încărcări rapide, bateria Shenxing va păstra peste 90% din capacitatea sa inițială, ceea ce o face o alegere durabilă pentru utilizatorii de vehicule electrice.

