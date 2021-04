O femeie ce poarta o masca de protectie isi pregateste actele de identificare in timpul unei actiuni de verificare a cetatenilor in vederea respectarii masurilor impuse de ordonanta militara numarul 3, in sectorul 3 din Bucuresti, miercuri, 25 martie 2020. Miercuri, incepand cu ora 12, a intrat in vigoare prevederea din Ordonanta militara 3, ce interzice cetatenilor sa iasa din casa cu unele exceptii ca asistenta medicala de urgenta, ingrijirea batranilor si deplasarea la locul de munca daca acesta nu se poate face de acasa. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO