Detaliile atacului

Incidentul a vizat baza aeriană iordaniană care găzduiește atât forțe germane, cât și trupe ale Forțelor Aeriene Americane.

În prezent, experții militari încearcă să stabilească natura exactă a impactului: rămâne de clarificat dacă baza a fost lovită direct de rachete sau dacă pagubele au fost produse de căderea resturilor provenite de la rachetele interceptate de sistemele antiaeriene.

Amploarea distrugerilor materiale era încă neclară în cursul zilei de luni. Un purtător de cuvânt al comandamentului operațional german a confirmat pentru publicația Der Spiegel că atacul a avut loc pe timpul nopții, precizând că incidentul face, momentan, obiectul unei investigații interne.

Contextul strategic și prezența militară a Germaniei

Până acum, baza de la al-Azraq era considerată o locație relativ sigură, beneficiind de umbrela de apărare antiaeriană asigurată de armata Statelor Unite.

Tabăra a mai fost însă ținta unui atac la începutul actualului conflict din Orientul Mijlociu.

Forțele Armate Germane (Bundeswehr) sunt staționate permanent aici de mai mulți ani. De la această bază, aviația germană sprijină o coaliție internațională antiteroristă, operând avioane cisternă pentru realimentare în zbor.

Pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Germania luase deja decizia de a-și reduce preventiv personalul din bază. Anterior, contingentul număra câteva sute de militari.

În prezent, două aeronave de transport militar A400M aparținând Luftwaffe se află pe poziții de așteptare la al-Azraq, fiind pregătite să intervină rapid în cazul în care se impune o operațiune de evacuare de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori: ”Am refuzat să cred cu adevărat realitatea...”
Viva.ro
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori: ”Am refuzat să cred cu adevărat realitatea...”
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
„Viața mea sunt copiii!” Paula Herlo, despre echilibrul dintre anchete și rolul de mamă. Cum arată echipa cu soțul ei, Cristian Leonte, și ce pasiuni au copiii lor
Tvmania.ro
„Viața mea sunt copiii!” Paula Herlo, despre echilibrul dintre anchete și rolul de mamă. Cum arată echipa cu soțul ei, Cristian Leonte, și ce pasiuni au copiii lor

Alte știri

Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Știri România 10:31
Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpada de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași”
Știri România 10:00
Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpada de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași”
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
„Îi fac ofertă de prelungire”. Gigi Becali a anunțat cine este omul în jurul căruia vrea să reconstruiască FCSB
Fanatik.ro
„Îi fac ofertă de prelungire”. Gigi Becali a anunțat cine este omul în jurul căruia vrea să reconstruiască FCSB
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoş Pătraru își pregătește revenirea în televiziune. La ce post TV s-ar putea vedea „Starea Nației”: „Începerea negocierilor”
Stiri Mondene 11:15
Dragoş Pătraru își pregătește revenirea în televiziune. La ce post TV s-ar putea vedea „Starea Nației”: „Începerea negocierilor”
Chefi la cuțite 2026. Tensiunile au atins cote maxime. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți și a părăsit platoul
Stiri Mondene 10:36
Chefi la cuțite 2026. Tensiunile au atins cote maxime. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți și a părăsit platoul
Parteneri
Puțini și-l imaginează așa! Imaginea de colecție cu Andrei Aradits „la mina de talent” a ieșit la iveală. Cum arăta fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” când era doar un puști echipat de explorator și ce detaliu l-a dat de gol imediat
TVMania.ro
Puțini și-l imaginează așa! Imaginea de colecție cu Andrei Aradits „la mina de talent” a ieșit la iveală. Cum arăta fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” când era doar un puști echipat de explorator și ce detaliu l-a dat de gol imediat
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ObservatorNews.ro
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
GSP.ro
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile Otokar, în exclusivitate pentru FANATIK
Fanatik.ro
Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile Otokar, în exclusivitate pentru FANATIK
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața