Detaliile atacului

Incidentul a vizat baza aeriană iordaniană care găzduiește atât forțe germane, cât și trupe ale Forțelor Aeriene Americane.

În prezent, experții militari încearcă să stabilească natura exactă a impactului: rămâne de clarificat dacă baza a fost lovită direct de rachete sau dacă pagubele au fost produse de căderea resturilor provenite de la rachetele interceptate de sistemele antiaeriene.

Amploarea distrugerilor materiale era încă neclară în cursul zilei de luni. Un purtător de cuvânt al comandamentului operațional german a confirmat pentru publicația Der Spiegel că atacul a avut loc pe timpul nopții, precizând că incidentul face, momentan, obiectul unei investigații interne.

Contextul strategic și prezența militară a Germaniei

Până acum, baza de la al-Azraq era considerată o locație relativ sigură, beneficiind de umbrela de apărare antiaeriană asigurată de armata Statelor Unite.

Tabăra a mai fost însă ținta unui atac la începutul actualului conflict din Orientul Mijlociu.

Forțele Armate Germane (Bundeswehr) sunt staționate permanent aici de mai mulți ani. De la această bază, aviația germană sprijină o coaliție internațională antiteroristă, operând avioane cisternă pentru realimentare în zbor.

Pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Germania luase deja decizia de a-și reduce preventiv personalul din bază. Anterior, contingentul număra câteva sute de militari.

În prezent, două aeronave de transport militar A400M aparținând Luftwaffe se află pe poziții de așteptare la al-Azraq, fiind pregătite să intervină rapid în cazul în care se impune o operațiune de evacuare de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE