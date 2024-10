Laura Kuenssberg, fost redactor-șef pe probleme politice la BBC și acum gazda programului de știri de duminică dimineața al postului, a susținut că a trimis „din greșeală” notițele lui Boris Johnson și că acestea erau destinate echipei sale de la BBC care o ajută la emisiune.

„În timp ce mă pregăteam pentru interviul de mâine cu Boris Johnson, i-am trimis din greșeală notițele noastre interne într-un mesaj destinat echipei mele. Asta înseamnă, evident, că nu e bine ca interviul să meargă mai departe”, a scris Kuenssberg pe rețeaua X.

„Este foarte frustrant, și nu are rost să ne facem că nu este jenant și dezamăgitor, având în vedere că sunt multe întrebări importante care trebuie adresate. Dar, lăsând la o parte rușinea, onestitatea este cea mai bună politică”, a adăugat ea.

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means its not right for the interview to go ahead. Its very frustrating, and theres no point pretending its anything other than…